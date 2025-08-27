Suscribirse

La experiencia turística en Antioquia que está entre las 10 mejores del mundo, según Tripadvisor

Esta actividad atrae tanto a turistas locales como extranjeros, quienes la califican como una aventura cargada de adrenalina y una fascinante vista.

27 de agosto de 2025, 5:34 p. m.
Guatapé, Antioquia
Viaje en helicóptero por Guatapé | Foto: Captura de pantalla YouTube / The Tropical Family

Aunque cada región de Colombia ofrece planes increíbles para descubrir la riqueza natural y cultural del país, el departamento de Antioquia se destaca por contar con una de las experiencias turísticas que más atrae a turistas locales y extranjeros cada año.

De acuerdo con los premios Travellers’ Choice 2025 de TripAdvisor, esta actividad es el turismo aéreo de Guatapé, elegido entre el top 10 de los mejores planes para hacer en el mundo.

Sobrevolar este paraíso colombiano, ubicado en el oriente antioqueño, es calificado por los viajeros como una de las aventuras más fascinantes para vivir en Antioquia desde el cielo mientras se observa un espectacular paisaje del pueblo enclavado en un hermoso y enorme embalse.

Este reconocimiento consolida a Guatapé como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia y de fácil acceso desde Medellín, pues se encuentra a tan solo 81.2 kilómetros de la ciudad, lo que representa un viaje en carro de casi 2 horas, según el portal de turismo Antioquia es Mágica.

El VIAJE en HELICOPTERO mas BARATO de TODA LATINOAMERICA en GUATAPE

Además, Tripadvisor resalta como parte de esta aventura el trabajo de la compañía Helitours Colombia, que tiene su helipuerto principal en esta localidad del departamento y ha recibido excelentes valoraciones y puntuaciones de millones de viajeros.

Estas opiniones confirman que su propuesta y servicios de calidad han cautivado a los viajeros por brindar una perspectiva única y diferente del icónico embalse y su entorno, famoso a nivel global.

“Este reconocimiento es el reflejo de un equipo humano excepcional, que ha encontrado en Helitours un espacio para desarrollar todo su talento y vocación de servicio”, comentaron desde la compañía en declaraciones citadas por el medio El Colombiano.

El viaje en helicóptero por Guatapé ofrece una vista inigualable de 360 grados alrededor de la Piedra del Peñol, un monolito de 200 metros de altura y 70 millones de años que se alza entre islas, caminos y pequeñas fincas que emergen del agua.

Represa de Guatapé
La represa de Guatapé es uno de los atractivos que se pueden disfrutar y apreciar en una visita a El Peñol, en Antioquia. | Foto: Getty Images

“Tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia en familia y fue simplemente espectacular... Las vistas desde el helicóptero son impresionantes, especialmente sobre Guatapé. Mi hija disfrutó muchísimo y quedamos encantados con el recorrido. ¡100% recomendado para quienes buscan algo diferente y emocionante en Medellín!”, dijo Jorge Mario, un visitante paisa que se animó a vivir esta experiencia junto a su familia, según el testimonio recogido por la revista Diners.

Por otro lado, en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, varios viajeros han compartido lo que ha sido su aventura y todos coinciden en que es una de las actividades más emocionantes que se pueden disfrutar en Antioquia.

“No se la puede perder, tiene que venir a vivirla definitivamente. Es un momento hermoso”, dice el creador del canal de YouTube The Tropical Family.

