Viajera asegura haber descubierto en Colombia “uno de los termales más alucinantes de Suramérica”, ¿dónde se encuentra?

Colombia se ha consolidado como uno de los destinos preferidos, especialmente para quienes buscan combinar descanso, salud y aventura. Esto se debe a su privilegiada ubicación geográfica que hace que a lo largo del país se encuentren diferentes fuentes termales que brotan desde lo profundo de la tierra.

Estos auténticos oasis naturales enamoran tanto a turistas nacionales como extranjeros y prueba de ello es el testimonio de la youtuber @isaporahí, quien a través de su canal de YouTube asegura haber descubierto en Colombia “uno de los termales más alucinantes de Suramérica”.

Por medio de un llamativo video que compartió en esta plataforma, la mujer dio a conocer su aventura en este lugar conocido bajo el nombre de los Termales el Sifón, ubicado a aproximadamente 2 horas del municipio de Murillo, en el departamento del Tolima.

“Allí se encuentra uno de los termales más alucinantes que he visto no solo en el país, sino también en Suramérica. ¿Te imaginas bañarte en un río de agua caliente a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, alrededor de frailejones, plantas de páramo y neblina?”, comenta emocionada la viajera.

Al igual que ella, otros amantes de los viajes como Magnober, han compartido a través de su canal de YouTube su visita a estos termales afirmando que son una joya oculta en Colombia digna de admirar y explorar.

“Estos termales están a aproximadamente a 50 minutos del municipio de Murillo, les recomiendo que en este trayecto se vayan despacio para aprovechar los paisajes del páramo que son muy lindos. Se puede ver un bosque de frailejones y de camino también está la laguna encantada”, comenta Magnober en su canal Ensueño Travel.

Desde la página web de este atractivo turístico, se indica que están situados exactamente en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados a una altura aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el ecosistema de páramo, encontrando fauna y flora autóctona de este ecosistema como frailejones, senecios, cusumbos, colibrí paramuno, entre otros.

Ruta para visitar los Termales el Sifón

El municipio de Murillo se encuentra al norte del departamento del Tolima, a 130 kilómetros de Ibagué, a 83 kilómetros de Manizales y 22 kilómetros del municipio de Líbano.

Para llegar desde Bogotá, hay dos opciones: en vehículo propio o en transporte público.

En vehículo propio: el viaje dura alrededor de 5 a 6 horas o más, dependiendo cómo se encuentre la salida de la ciudad. Por este lado se encuentran varias rutas que conducen a Cambao para llegar al cruce de Armero. Se aconseja usar waze para encontrar la ruta con menos congestión, aunque casi siempre es la de Facatativa – Viani – Cambao.

Después de llegar al cruce Armero solo hay un camino que dirige hacia Murillo, pasando primero por Líbano.