Cinco termales poco conocidos a menos de 4 horas de Cali, esta es la temporada del año ideal para ir

Aunque Colombia cuenta con varios destinos que se destacan por su oferta de termales, siendo Paipa el destino predilecto para disfrutar esta experiencia en el departamento de Boyacá, a continuación encontrará el top cinco de opciones para visitar en el Valle del Cauca, cerca a Cali, su capital, ubicados a menos de 4 horas de la ciudad.

Cada uno de estos lugares se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a que varios viajeros suelen compartir sus experiencias. En sus publicaciones, muchos de ellos dejan ver un poco de los encantos que los atraen y los servicios que ofrecen, bien sea para compartir con amigos, en familia, en pareja e, incluso, solo.

La mejor época para visitarlos es en temporada seca, que generalmente va de diciembre a febrero y de julio a agosto.

1. Termales de San Vicente

Una de las opciones más destacadas son los termales de San Vicente, ubicados en un bosque húmedo a 2.333 metros sobre el nivel del mar, a solo 45 minutos del casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Eje Cafetero, según indica la página web del atractivo.

De acuerdo con la plataforma Tripadvisor, allí es posible vivir un día de relajación único gracias a que cuenta con piscinas termales, baños turcos naturales y un río termal natural.

Estos termales están situados a solo 45 minutos del casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, en el Eje Cafetero. | Foto: Cortesía - Facebook: Termales San Vicente

Por su parte, varios viajeros en TikTok indican que se puede ir de pasadía o en caso de hospedarse se obtiene un beneficio que es un termal privado. Estos termales están situados a aproximadamente 3 horas y 30 de Cali y son famosos por brindar una conexión profunda con la naturaleza en un ambiente sereno.

2. Termales de Agua Tibia

Ubicados a tan solo 10 minutos del municipio de Coconuco, este complejo turístico ofrece piscinas con diferentes temperaturas, un lago termal para practicar kayak, y hacer actividades como canopy, pesca deportiva y senderismo.

Según el testimonio de varios viajeros, allí es posible disfrutar de toboganes, cinco termales naturales y un lodo de azufre al que se le atribuye la capacidad de restaurar las células de la piel. Queda a aproximadamente 3 horas de Cali, por la vía Coconuco - Paletará, a 30 kilómetros de Popayán.

3. Termales de Santa Rosa de Cabal

Un paraíso oculto que cautiva con su belleza y ambiente de calma. Están ubicados a 3 horas y 30 minutos de Cali, ofreciendo una de las experiencias más increíbles y la oportunidad de tomar las mejores fotografías para subir a Instagram.

Los termales de Santa Rosa de Cabal es uno de los principales atractivos de Risaralda. | Foto: Getty Images

En Tripadvisor varios viajeros destacan los encantos de sus piscinas termales rodeadas de paisajes montañosos y los tours desde Cali que se pueden hacer para visitarlos, los cuales incluyen transporte, desayuno, almuerzo y entrada a los termales.

4. Balneario La Esmeralda

Esta joya natural se encuentra escondida en el municipio de Ginebra, Valle, y ofrece a sus visitantes la oportunidad de disfrutar piscinas de agua natural, acceso al río, zonas verdes y restaurantes.

Queda a aproximadamente 1 hora de Cali y el costo de ingreso es bastante económico, lo que lo convierte en un lugar ideal para compartir en familia y vivir unas vacaciones inolvidables.

5. Mirador de Puertas del Sol

En Trujillo, Valle del Cauca, este atractivo turístico además de ofrecer espectaculares vistas, también está rodeado de piscinas termales a 2 horas de Cali.