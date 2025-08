Gran danés se hizo viral tras viajar como un pasajero ejemplar en la cabina de un avión; en redes aplauden su comportamiento

¿Cómo logró abordar el avión?

“ Hola, yo soy Horus y me hice viral porque me grabaron en un avión yendo a mi casita. Surgieron demasiadas dudas acerca de cómo logré subirme a un avión. Ya que soy un perrito muy grande, mis papás quisieron responder sus dudas”, menciona en la grabación.

“Tengo mi certificado que lo comprueba la aerolínea. Tuve que tener todas mis vacunas y desparasitaciones al día. No me pidieron estar entrenado, porque eso sería imposible, ya que me encanta estar jugando por todos lados. Tampoco me obligaron a usar bozal o correa, ya que no soy un perro agresivo”, detalló Dennia en el clip, usando una voz cómica que le da a su mascota.