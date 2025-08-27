Santander es un departamento ideal para visitar cuando se planean unas vacaciones. Este territorio es rico en historia, naturaleza y destinos coloniales, que les permiten a los viajeros tener contacto con el pasado.

Bucaramanga, su capital, combina modernidad, con belleza natural, parques que la adornan y con una creciente oferta cultural y gastronómica, ideales para vivir una experiencia auténtica.

Este departamento es un destino propicio para quienes aman la naturaleza y disfrutan de la aventura y la adrenalina. Cuenta, por ejemplo, con el imponente Cañón del Chicamocha, uno de los más grandes del mundo y es ideal para realizar actividades como parapente, senderismo y rafting.

En territorio santandereano hay 87 municipios, cada uno con sus propios encantos y uno de los imperdibles es Guadalupe, un pequeño y encantador lugar que ofrece una mezcla única de belleza natural y patrimonio cultural e histórico.

Las Gachas, un lugar conocido popularmente como el Caño Cristales santandereano. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guadalupe Santander

Allí, los viajeros se encuentran con varios atractivos, pero uno de los que más llaman la atención es Las Gachas, una quebrada reconocida por sus pozos naturales y de colores, que comparan con el río de los siete colores en el departamento del Meta, conocido como Caño Cristales.

En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de un baño refrescante en esas piscinas formadas por la erosión natural de las rocas. Las características de los pozos son diversas, pues los hay de diferentes tamaños, profundidades y tonalidades.

Como parte de la experiencia natural, para llegar a este lugar se debe recorrer un sendero de unos 25 minutos, que permite apreciar la naturaleza de esta zona, con su diversidad de especies de flora y fauna.

Otros atractivos

Una de las particularidades de este municipio santandereno es que está rodeado de cascadas, que complementan la oferta para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y del senderismo. La Cascada La Gloria y la Cascada El Salitre son dos de las más populares. Estos lugares no solo ofrecen lindas vistas, sino que también son perfectos para un día de aventura y exploración.

Guadalupe está a unas 4 horas de Bucaramanga. | Foto: YouTube @mateocasta22

Además de su riqueza natural, en Guadalupe los turistas pueden admirar su arquitectura colonial que remonta al pasado, con calles empedradas, casas blancas de teja roja y un templo bien conservado que se encuentra en el centro del pueblo. Se trata de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene una linda arquitectura, por lo que se convierte en una visita obligada para los interesados en la historia y la cultura.

En lo relacionado con gastronomía, este es un buen sitio para disfrutar de platos tradicionales santandereanos como la pepitoria, las arepas de maíz pelao y las hormigas culonas. Los mercados locales y los pequeños restaurantes ofrecen una experiencia culinaria auténtica que deleita el paladar de cualquier visitante.