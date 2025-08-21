Santander es un destino que vale la pena visitar. Es un territorio que combina historia y naturaleza, por lo que es considerado un paraíso del turismo de aventura. Uno de sus principales atractivos es el majestuoso Cañón del Chicamocha, que no solo ofrece vistas impresionantes, sino también la posibilidad de realizar actividades como parapente, senderismo y rafting, entre otras.

Las cuevas del municipio de Curití, las cascadas de San Gil y muchos otros encantos hacen de Santander una región que combina emoción, cultura y paisajes inolvidables, los cuales se suman a pueblos coloniales como Barichara y Girón, donde realmente se respira la esencia santandereana.

Sin embargo, no son los únicos municipios para incluir en la lista de una posible visita. Este departamento, ubicado al nororiente del país, tiene muchos otros lugares y uno de ellos tiene nombre de ciudad española. Se trata de Málaga, un destino que combina cultura y naturaleza, ideal para visitar a unas cuatro horas de Bucaramanga, capital del departamento.

El senderismo es una de las actividades para realizar en Málaga, Santander. (Foto de referencia. No corresponde al municipio). | Foto: Getty Images

Información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) indica que este es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, pues cautiva con su biodiversidad.

Es una opción para el avistamiento de aves, pues allí se encuentra una amplia cantidad de especies que se mueven entre las ramas de los árboles, generando una experiencia única y especial en medio de un ambiente tranquilo en el que se respira aire puro.

Otro de los planes imperdibles en este territorio son las caminatas que pueden realizarse por caminos ancestrales donde es posible preciar la diversidad de especies de flora y fauna.

De igual forma, los amantes de la aventura pueden ir a las montañas cercanas para disfrutar del trekking y la escalada. Para llegar hasta allí se pueden recorren senderos usados por los antepasados, por lo que permiten conectarse con la historia y las vivencias culturales de este municipio.

Se le reconoce por su rica diversidad natural y cultural, en donde se fusiona su amplia oferta natural con los relatos del pasado, lo que genera una apasionante mezcla que cautiva a quien se anima a visitarlo.

El avistamiento de aves es uno de los mejores planes para realizar en Málaga, Santander. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Algunos de los lugares que se pueden visitar son, por ejemplo, la quebrada Los Cojos, donde el viajero tiene la posibilidad de realizar diversas actividades como caminatas, torrentismo, canyoning o rappel.

A este sitio se suma otro conocido como la Peña Lisa o la loma del Contento, donde también es posible realizar caminatas, avistamiento de aves y paisajismo. A la lista se suman otros puntos como la quebrada La Virgen, el restaurante Punto Burguer y las Cuevas del Calichal alto y bajo en donde se puede realizar espeleología, escalada, rappel y senderismo.