Suscribirse

Turismo

El municipio de Santander donde están los atractivos más emblemáticos del departamento, un paraíso de gran belleza natural

Su temperatura promedio varía entre los 14 y 16 grados centígrados.

Redacción Turismo
17 de agosto de 2025, 9:22 p. m.
Cerrito, Santander
Panorámica Cerrito, Santander | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cerrito Santander

El departamento de Santander, en Colombia, es uno de esos destinos del país que atrae cada año a locales y extranjeros por sus espectaculares paisajes y joyas naturales escondidas en sus pueblos llenos encanto y tradición.

Uno de ellos es el municipio de Cerrito, ubicado en la provincia de García Rovira, famoso por su belleza natural y por contar con algunos de los atractivos más emblemáticos del departamento como lo es la Capilla de Jesús de Nazaret y las ruinas de un seminario colonial en el corregimiento de Servita.

Contexto: Dos elementos infaltables en la mochila si planea hacer senderismo este fin de semana en Cundinamarca

Su temperatura promedio varía entre los 14 y 16 grados centígrados y limita con Concepción por el sur y el oriente; con San Andrés y Guaca por el occidente; y con el departamento de Norte de Santander por el norte y el oriente.

En cuanto a sus puntos de acceso, la alcaldía municipal destaca la ruta por Guaca, Chitagá y Bucaramanga, ubicándose a 174 km de distancia de la capital departamental.

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Alentador mensaje del secretario de Seguridad de Cajicá sobre la desaparición de la niña Valeria Afanador: “Probablemente”
3. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
Cerrito, Santander
Paisajes del municipio de Cerrito, Santander | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cerrito Santander

Los imperdibles durante un viaje a Cerrito, Santander

Otros sitios de interés para visitar en este municipio, aparte de los ya mencionados, son:

  • Cascada del Salto, con una caída de más de 80 metros de altura sobre el rio Angostura, localizada a 6 kilómetros del pueblo.
  • Páramo del Almorzadero, en el sector Mortiño alto.
  • Laguna Negra
  • Mirador Piedra del Chulo
  • Represa Pescadito, en la vereda Morcate.
  • Cueva Lluviosa
  • Alto de Cruz de Piedra
  • Laguna del Tutal
  • Cuevas de Angostura
  • Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, construida en 1880.

Gracias a sus maravillosos paisajes entre montañas, en este municipio de Santander es posible hacer avistamiento de cóndores. De hecho, recientemente, en el Páramo del Almorzadero, 13 cóndores andinos fueron vistos protagonizando un espectáculo histórico en el cielo que se hizo viral en redes sociales.

Este avistamiento quedó registrado gracias al fotógrafo Juan Diego Pinzón, quien explicó que utilizó drones de última generación diseñados para aplicaciones científicas, los cuales le permitieron captar el avistamiento sin alterar el comportamiento de estos animales.

Trece CÓNDORES fueron captados en Santander

El registro se compartió inicialmente a través de la página especializada The Birders Show, que celebró la noticia destacando que se trató de un dormidero comunitario de cóndores andinos, considerados como una de las aves más emblemáticas y desafortunadamente amenazadas de Colombia.

Otros planes en el Cerrito

Para complementar la visita de estos puntos emblemáticos, su exquisita oferta gastronómica es la opción ideal para conocer aún más sobre los sabores y tradiciones culinarias de esta región del país.

Contexto: ¿Cómo llegar al único pueblo de Bolívar que es patrimonio de Colombia? Esta es la ruta desde Cartagena

Entre los platos más destacados, se recomienda no pasarse por alto la oportunidad de probar la trucha y el ovejo. Tampoco el mute, que es una sopa que lleva incluido todo el sabor santandereano con la mezcla de ingredientes como el maíz, pata de res y más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Primer ministro sudanés, Kamel Idris, envió un mensaje a Petro para que detenga el envío de mercenarios a su país

2. Elecciones en Bolivia: candidato presidencial fue apedreado tras ser considerado un “traidor” a Evo Morales

3. La verdad sobre la salida de Jean Carlos Centeno del Binomio de Oro de América

4. Entrenador de Betis explicó ausencia de Nelson Deossa para el debut por liga: “Es difícil decirlo”

5. La “coalición de los dispuestos” exhibirá ante Donald Trump su “unidad” con Ucrania contra el “imperialismo” ruso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en SantanderLugares turísticos en ColombiaDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.