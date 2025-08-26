Santander es una de las regiones para visitar en Colombia. Ubicado al nororiente de Colombia, este departamento les brinda a los viajeros la oportunidad de sumergirse en experiencias que combinan naturaleza, historia y aventura.

Este territorio es reconocido por el Cañón del Chicamocha, un espacio que ofrece lindas vistas y que es ideal para la práctica de deportes extremos como parapente y rafting.

Además, cuenta con pueblos coloniales como Barichara y Girón, donde la arquitectura se mantiene muy conservada y las calles empedradas transportan al visitante a otra época. A esto se suma su gastronomía en la que destacan platos como el mute, la carne oreada, el cabrito y las famosas hormigas culonas.

Este departamento cuenta con 87 municipios y uno de ellos es California, ubicado en la Provincia de Soto, a 51 kilómetros de Bucaramanga, su capital. Este territorio presenta una topografía ondulada y quebrada, con pendientes fuertes. Su clima se promedia en 17 grados centígrados.

California es un municipio santandereano de gran riqueza natural. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de California - Santander

Cuenta con afluentes como el Río Lebrija, Río Suratá, microcuenca de Río vetas, su principal es Quebrada La Baja. También en esta zona se encuentra la quebrada Angostura, cuyas aguas van al Río Vetas. Posee terrenos a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar y en su páramo se encuentra la Laguna de Páez.

Información de la Alcaldía Municipal indica que este lugar ofrece diversos sitios en los que las familias pueden pasar unas vacaciones agradables.

Esto gracias a la belleza de sus paisajes y la arquitectura de su pueblo, además de la historia de su iglesia, los sitios religiosos y de peregrinación, su gente, los lugares para hacer ecoturismo y turismo de aventura, entre otros.

Uno de sus atractivos naturales es el Páramo de Santurbán, que es reconocido por su diversidad y belleza de su fauna, así como por su importancia ecológica. Allí nacen varias fuentes hídricas que abastecen de agua a las poblaciones y ciudades de la región, de acuerdo con la Organización Colparques.

Los encantos de California, Santander. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de California - Santander

También está el Santuario de San Antonio de Padua, en la vereda La Baja, así como la Laguna de Páez, situada a solo 65 kilómetros de Bucaramanga.

Un poco de historia

De acuerdo con información del portal Colombia Extraordinaria, este municipio santandereano tuvo su inicio en la montuosa alta, la cual era una residencia de los sacerdotes que se encargaban de la administración de los oficios religiosos de esta zona.