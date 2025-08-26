Suscribirse

Pueblos imperdibles para visitar en un viaje a Santander; son destinos llenos de historia, cultura y belleza natural

Santander es un departamento que tiene lugares mágicos para visitar con amigos y familia.

27 de agosto de 2025, 1:13 a. m.
Cerrito, Santander
Panorámica Cerrito, Santander | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cerrito Santander

Colombia se caracteriza por tener regiones maravillosas, uno de esos lugares en Santander, un departamento que cuenta con destinos fascinantes, llenos de historia, cultura y belleza natural. Según una guía de Travelgrafía, estos son 3 pueblos lindos que puede visitar en este departamento.

Macaravita, Santander
Paisaje de Macaravita, Santander | Foto: Captura de pantalla YouTube / Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Curití

Curití es catalogado como uno de los mejores pueblos que están cerca de Bucaramanga. Aquí se puede disfrutar de la belleza natural y riqueza natural. Este pueblo se destaca por su arquitectura, paisajes y tradición artesanal.

Curití está rodeado de montañas, ríos y cascadas, por lo que se pueden hacer diversas actividades al aire libre. Los visitantes pueden recorrer senderos, hacer rafting y volar en parapente. Otro de sus atractivos es la espeleología en la Cueva de la Vaca.

Curití, Santander
Curití está rodeado de diversas fuentes hídricas. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Curití

Para llegar desde Bucaramanga toca tomar un bus hasta San Gil y luego otro bus o un taxi que lo lleve a Curití en 30 minutos.

San Gil

No hay mejor pueblo para los amantes de la aventura que San Gil. Algunas de sus actividades incluyen rafting y bungee jumping en el río Fonce, parapente sobre el Cañón del Chicamocha y espeleología en la Cueva del Indio.

Contexto: El destino santandereano ideal para hacer parapente y vivir una experiencia natural mágica

Para llegar a este pueblo puede tomar un bus directo desde la terminal, el trayecto dura cerca de 3 horas y media. Una recomendación del portal es aprovechar el viaje por los sitios turísticos de Santander para probar los platos típicos, como el mute santandereano, la carne oreada o las hormigas culonas.

San Gil, Santander
No hay mejor pueblo para los amantes de la aventura que San Gil | Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil

Zapatoca

Otro pueblo recomendado por Travelgrafía es Zapatoca, considerado como uno de los destinos más interesantes de este departamento. Este municipio cuenta con más de 200 años de historia y aún conserva su arquitectura colonial y refleja una fuerte influencia alemana, que fue heredada de los inmigrantes que se asentaron en esta región en el siglo XIX.

Contexto: El municipio colombiano que tiene nombre de fenómeno natural, un destino para disfrutar a orillas del río Magdalena

“Entre los principales sitios turísticos de Zapatoca, destacan la Cueva del Nitro, un atractivo natural con un recorrido subterráneo entre estalactitas y estalagmitas; el Museo Casa de Don Aquileo Parra; y el Mirador Los Guanes, desde donde se puede admirar la Serranía de los Yariguíes“, señaló el portal anteriormente citado.

Zapatoca / Santander
Zapatoca es considerado un bonito destino para visitar; a tres horas de Bucaramanga. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para llegar a Zapatoca desde Bucaramanga se debe tomar un bus desde la terminar del transporte, el trayecto dura unas 2 horas. Si viaja desde Barichara en carro particular, el recorrido puede tomar unas 2 horas y media.

