Santander es una de las regiones de Colombia ideales para conocer. Es un buen destino para los amantes de la naturaleza y también para quienes buscan empaparse de la historia y cultura no solo de esta región, sino del país.

Es un territorio que destaca por su diversidad geográfica, con lugares como el Cañón del Chicamocha y pueblos coloniales como Barichara, considerado uno de los más bellos de Colombia.

Además, ofrece múltiples opciones para el turismo de aventura, como parapente, rafting y senderismo, lo que lo convierte en un destino ideal para los que buscan adrenalina y contacto con la naturaleza.

Precisamente uno de los municipios donde es posible tener este tipo de experiencias es Curití, que forma parte de la provincia de Guanentá. Es un lugar bañado por el Río Chicamocha y otras fuentes hidrográficas como las quebradas Cuchicute, La Laja, Curití y la Cantabra, precisa el portal Weekend Santander.

El parapente es uno de los deportes que se puede practicar en Curití, Santander. | Foto: Getty Images

Además, limita al sur con el municipio de San Gil, por lo que los viajeros pueden extender su visita para disfrutar más de este territorio, pues este último destino es perfecto para el turismo de aventura.

Curití se ha consolidado como un lugar agradable gracias a sus condiciones climáticas y sus atractivos naturales que le brindan a los viajeros oportunidades únicas para realizar actividades en agua, bajo tierra, y en el aire.

Es un destino ideal para los amantes del parapente y por ello varias agencias ofrecen vuelos tándem de entre 10 y 15 minutos, ideales para quienes buscan una experiencia emocionante en caída suave desde laderas con vientos constantes, en compañía de pilotos certificados y con las medidas de seguridad requeridas.

Allí también es posible realizar rafting en el río Fonce, que ofrece emocionantes descensos por rápidos; y canopy, que brinda la oportunidad de deslizarse entre los árboles y montañas de la región.

Curití está rodeado de diversas fuentes hídricas. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Curití

Lugares de interés

En este municipio santandereano hay diferentes sitios de interés que vale la pena conocer y disfrutar. Uno de ellos es la Cueva de la Vaca, atractivo que invita a los viajeros a explorar una red de pasadizos subterráneos. Este sitio es famoso por sus formaciones geológicas, que incluyen estalactitas y estalagmitas que han sido esculpidas por la naturaleza a lo largo de milenios.

La experiencia de espeleología en la Cueva de la Vaca es ideal tanto para principiantes como para aventureros experimentados, ya que ofrece una mezcla de misterio y maravilla natural. Lo ideal es hacer este recorrido de manera guiada.

A este lugar se suma la Caverna del Carmen, un lugar que permite el ingreso a pie por un recorrido que se extiende hasta 400 metros en 30 minutos. En su interior, los turistas tienen la posibilidad de observar máscaras naturales en algunas paredes de su cavidad.