Colombia se caracteriza por ofrecer una gran diversidad de lugares para visitar y el departamento de Magdalena es uno de los imperdibles, pues se caracteriza por ser un destino de contrastes naturales y culturales.

Santa Marta, su capital, es uno de los encantos que más llama la atención y atrae a los viajeros. Desde allí es posible ir a lugares de interés como el Parque Nacional Natural Tayrona, que les ofrece a los turistas playas vírgenes, selva tropical y montañas que se sumergen en el mar.

Además de sus costas y playas, este departamento ofrece experiencias culturales y ecológicas únicas y municipios que vale la pena conocer. Por ejemplo, está Ciénaga, declarado Pueblo Patrimonio de Colombia, el cual conserva una arquitectura colonial y una rica historia literaria relacionada con Gabriel García Márquez.

Remolino se encuentra ubicado a la ribera del río Magdalena. (Imagen de referencia). | Foto: Getty Images

Una opción más es un municipio que tiene nombre de fenómeno natural. Se trata de Remolino, el cual se encuentra ubicado en la ribera del río Magdalena, donde predominan los paisajes y un sol radiante que invita a relajarse y disfrutar en medio de un ambiente tranquilo.

Cuenta con menos de 10.000 habitantes y desde que los viajeros llegan a este lugar se encuentran con una buena oferta de naturaleza, algunas fincas con ganado, árboles y vegetación propia de la ribera del río.

El portal Colombia Extraordinaria indica que este municipio cuenta con una variedad de especies, entre ellas las que se encuentran en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, compuesta principalmente por manglares. En la lista se incluyen eneas, algas, robles, campanos, bongas y garbanzos, entre otros. La gran mayoría de especies nativas del municipio como los pumas, venados y tapires.

Este es un municipio importante por sus recursos naturales y su principal actividad económica es la pesca, aunque también se aprecia la pequeña ganadería y la agricultura.

Manglares en el Magdalena. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lugares de interés

Con una temperatura media de 30 grados centígrados, Remolino les ofrece a los turistas algunos sitios de interés que vale la pena conocer. Uno de ellos es la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en la plaza principal, donde también hay un parque.

Quien visita este lugar puede ir al malecón donde se aprecia el imponente río Magdalena, el cual brinda un lindo paisaje que permite apreciar al fondo plantaciones de banano y otros cultivos.

En un recorrido por las calles del pueblo se pueden observar algunas casas de bareque, construcciones a base de barro con una técnica centenaria de campesinos e indígenas. Otro de los planes es visitar la Ciénaga de Buenavista, que es un paraje natural ubicado a 40 minutos del municipio.