Así es uno de los corregimientos más poblados de Colombia; está en Antioquia y es famoso por su iglesia que parece un castillo

En el suroccidente de Medellín, la capital antioqueña, se encuentra uno de los corregimientos más poblados de Colombia, famoso por su iglesia que parece un castillo y que guarda un tesoro de 1869. Este lugar es el corregimiento de San Antonio de Prado, reconocido por su potencial en la oferta de sus recursos naturales y su alto crecimiento urbano.

A nivel histórico, según indica la Gobernación de Antioquia, el territorio ha sido escenario de varios eventos importantes, como el desarrollo de actividades mineras auríferas y salinas durante los siglos XVIII y XIX, o el establecimiento de una ruta comercial con el occidente cercano de Antioquia y el paulatino asentamiento de la población española.

Este legado se consolidó con la fundación del centro poblado en 1869, su erección como parroquia en 1887 y su posterior evolución administrativa, que culminó con su integración a Medellín, convirtiéndolo hoy en un destino lleno de historia, cultura y tradición para descubrir.

En la actualidad, San Antonio de Prado conserva en su entorno rural valiosas áreas naturales protegidas que fortalecen su vocación turística, indica la misma fuente. Estos espacios ofrecen rutas de senderismo y miradores desde los que se pueden contemplar amplias vistas de las zonas urbanas del Valle de Aburrá.

A San Antonio de Prado se puede acceder por dos vías. | Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Asimismo, su principal mancha urbana se integra de manera continua con los municipios de Itagüí y La Estrella, combinando naturaleza, paisaje y cercanía urbana.

Su economía central se basa, principalmente, en el comercio de bienes y servicios gracias al gran volumen urbano en su cabecera. En las zonas rurales, la actividad económica se complementa con labores agrícolas, porcícolas, piscícolas y ganaderas.

¿Cómo llegar a San Antonio de Prado?

A este corregimiento se puede acceder por dos vías: la vía que lo conecta con el municipio de La Estrella y desemboca en la Autopista Sur, a la altura de Ancón; y la vía tradicional de acceso por Itagüí, un corredor más estrecho y con limitaciones en su calzada y zonas peatonales, que suele presentar alta congestión vehicular.

Según detalla la Alcaldía de Medellín en su sitio web, San Antonio es, además, un paso obligado a los municipios de Armenia Mantequilla, Heliconia y Ebéjico.

Así es su iglesia principal

Entre sus sitios de interés preferidos por sus visitantes e, incluso, por los locales, es la Iglesia principal ubicada en el parque central del corregimiento, la cual parece un castillo pese a que, a lo largo de su historia, ha sufrido una serie de intervenciones que alteran sus características formales, especialmente a nivel de la fachada.

Iglesia Principal de San Antonio de Prado | Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API