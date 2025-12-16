Suscribirse

Turismo

Así es uno de los corregimientos más poblados de Colombia; está en Antioquia y es famoso por su iglesia que parece un castillo

El imponente templo que se encuentra en este destino guarda un tesoro de 1869.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
16 de diciembre de 2025, 3:37 p. m.
San Antonio de Prado, Antioquia
Corregimiento San Antonio de Prado, Antioquia | Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

En el suroccidente de Medellín, la capital antioqueña, se encuentra uno de los corregimientos más poblados de Colombia, famoso por su iglesia que parece un castillo y que guarda un tesoro de 1869. Este lugar es el corregimiento de San Antonio de Prado, reconocido por su potencial en la oferta de sus recursos naturales y su alto crecimiento urbano.

A nivel histórico, según indica la Gobernación de Antioquia, el territorio ha sido escenario de varios eventos importantes, como el desarrollo de actividades mineras auríferas y salinas durante los siglos XVIII y XIX, o el establecimiento de una ruta comercial con el occidente cercano de Antioquia y el paulatino asentamiento de la población española.

Contexto: Ranking internacional revela los destinos donde se preparan los 10 mejores platos del mundo, ¿ya probó alguno?

Este legado se consolidó con la fundación del centro poblado en 1869, su erección como parroquia en 1887 y su posterior evolución administrativa, que culminó con su integración a Medellín, convirtiéndolo hoy en un destino lleno de historia, cultura y tradición para descubrir.

En la actualidad, San Antonio de Prado conserva en su entorno rural valiosas áreas naturales protegidas que fortalecen su vocación turística, indica la misma fuente. Estos espacios ofrecen rutas de senderismo y miradores desde los que se pueden contemplar amplias vistas de las zonas urbanas del Valle de Aburrá.

San Antonio de Prado, Antioquia
A San Antonio de Prado se puede acceder por dos vías. | Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Asimismo, su principal mancha urbana se integra de manera continua con los municipios de Itagüí y La Estrella, combinando naturaleza, paisaje y cercanía urbana.

Su economía central se basa, principalmente, en el comercio de bienes y servicios gracias al gran volumen urbano en su cabecera. En las zonas rurales, la actividad económica se complementa con labores agrícolas, porcícolas, piscícolas y ganaderas.

¿Cómo llegar a San Antonio de Prado?

A este corregimiento se puede acceder por dos vías: la vía que lo conecta con el municipio de La Estrella y desemboca en la Autopista Sur, a la altura de Ancón; y la vía tradicional de acceso por Itagüí, un corredor más estrecho y con limitaciones en su calzada y zonas peatonales, que suele presentar alta congestión vehicular.

Según detalla la Alcaldía de Medellín en su sitio web, San Antonio es, además, un paso obligado a los municipios de Armenia Mantequilla, Heliconia y Ebéjico.

Contexto: Plaza Cultural La Santamaría en Bogotá: lo que debe saber para disfrutar el show nocturno navideño 360° ‘Más allá de las nubes’

Así es su iglesia principal

Entre sus sitios de interés preferidos por sus visitantes e, incluso, por los locales, es la Iglesia principal ubicada en el parque central del corregimiento, la cual parece un castillo pese a que, a lo largo de su historia, ha sufrido una serie de intervenciones que alteran sus características formales, especialmente a nivel de la fachada.

San Antonio de Prado, Antioquia
Iglesia Principal de San Antonio de Prado | Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

En esta parte del tempo se han incluido elementos como la torre, que evocan la arquitectura medieval, confiriéndole un aspecto “pintoresco” a la edificación que guarda un tesoro de 1869: el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, conservado en la casa cultural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festival Vallenato 2026: Silvestre Dangond y J Balvin encabezan el cartel oficial de conciertos

2. Ahmed Jessen, el reconocido decorador de interiores detrás del relanzamiento de Jet-set

3. Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Chapecoense: homenaje para Atlético Nacional

4. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

5. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiapueblosViajeros

Noticias Destacadas

Monguí

Cinco pueblos mágicos de Boyacá para despedir el 2025: están llenos de encantos naturales y rica oferta gastronómica

Redacción Turismo
Alumbrado en Tunja

Así se vivirá el Aguinaldo Boyacense en Tunja: esta es la programación y los artistas invitados para que no se lo pierda

Redacción Turismo
San Antonio de Prado, Antioquia

Así es uno de los corregimientos más poblados de Colombia; está en Antioquia y es famoso por su iglesia que parece un castillo

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.