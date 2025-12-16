Suscribirse

Turismo

El pueblo antioqueño, muy cerca a Medellín, que celebrará las novenas con un creativo pesebre hecho con materiales reciclables

Con esta obra se busca invitar a reflexionar sobre el cuidado del entorno desde el arte, aprovechando la época de Navidad.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
16 de diciembre de 2025, 2:15 p. m.
Itagüí, Antioquia
Así se ve Itagüí, Antioquia en Navidad | Foto: Instagram @alcaldiadeitagui

El departamento de Antioquia es un de los tantos destinos de Colombia que se transforma por completo en época de Navidad. Sus municipios, sitios emblemáticos, calles y casas que componen cada zona, se convierten en escenarios llenos de luz y alegría, reflejando esa magia que caracteriza esta temporada con figuras y alumbrados innovadores.

Un ejemplo claro de ello es el municipio de Itagüí, ubicado a solo 14 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de una hora. Para este año, este pueblo antioqueño sorprendió a los habitantes y visitantes con un enorme y creativo pesebre elaborado con materiales reciclables.

Contexto: Así es el pueblo boyacense que antes se llamaba Piranguatá; considerado como uno de los más lindos del departamento

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, esta obra será el eje central de las novenas organizadas por la entidad y que darán inicio este martes 16 de diciembre en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), donde se encuentra instalada.

Quien estuvo detrás de su creación fue el maestro Alejandro Gaona Gaona, artista plástico y pedagogo con más de 40 años de trayectoria, y tallerista de los procesos de la Casa de la Cultura de este municipio.

El propósito de este pesebre es invitar a locales y visitantes a reflexionar sobre el cuidado del entorno a través del arte, aprovechando el espíritu de la Navidad. Desde el portal del nacimiento hasta las viviendas tradicionales, montañas, caminos, ríos y puentes, la obra recrea escenas de la vida cotidiana junto a la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pastores, animales y abundante vegetación.

Cada detalle convierte la visita a este atractivo en una experiencia visual y cultural que, según su creador, promueve el respeto por la naturaleza, la tradición y la reutilización creativa de los recursos.

“Este pesebre representa lo que queremos para Itagüí: una cultura que educa, que cuida el medio ambiente y que transforma vidas. Aquí vemos cómo la formación artística, la reutilización de materiales y el talento de nuestra gente se convierten en un mensaje de conciencia para toda la comunidad”, destacó el alcalde de Itagüí, Diego Torres, haciendo referencia al valor simbólico y pedagógico de esta iniciativa.

Contexto: ¿Cómo registrarse para visitar gratis el pesebre humano más grande del mundo que está en Colombia? Siga aquí el paso a paso

Por su parte, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte señaló que esta creación es producto de los talleres de formación en dibujo, pintura y ecodiseño que ofrecen a la comunidad a través de cuatro casas de la cultura.

En estos espacios el maestro formó a lo largo de este 2025 a cerca de 120 alumnos, promoviendo la recuperación y transformación de residuos sólidos como herramienta pedagógica, artística y ambiental, convirtiéndose de esta manera en un referente del cuidado del medio ambiente al sur del Valle de Aburrá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festival Vallenato 2026: Silvestre Dangond y J Balvin encabezan el cartel oficial de conciertos

2. Ahmed Jessen, el reconocido decorador de interiores detrás del relanzamiento de Jet-set

3. Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Chapecoense: homenaje para Atlético Nacional

4. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

5. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiapueblosViajeros

Noticias Destacadas

Monguí

Cinco pueblos mágicos de Boyacá para despedir el 2025: están llenos de encantos naturales y rica oferta gastronómica

Redacción Turismo
Alumbrado en Tunja

Así se vivirá el Aguinaldo Boyacense en Tunja: esta es la programación y los artistas invitados para que no se lo pierda

Redacción Turismo
San Antonio de Prado, Antioquia

Así es uno de los corregimientos más poblados de Colombia; está en Antioquia y es famoso por su iglesia que parece un castillo

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.