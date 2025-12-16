El pueblo antioqueño, muy cerca a Medellín, que celebrará las novenas con un creativo pesebre hecho con materiales reciclables

El departamento de Antioquia es un de los tantos destinos de Colombia que se transforma por completo en época de Navidad. Sus municipios, sitios emblemáticos, calles y casas que componen cada zona, se convierten en escenarios llenos de luz y alegría, reflejando esa magia que caracteriza esta temporada con figuras y alumbrados innovadores.

Un ejemplo claro de ello es el municipio de Itagüí, ubicado a solo 14 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de una hora. Para este año, este pueblo antioqueño sorprendió a los habitantes y visitantes con un enorme y creativo pesebre elaborado con materiales reciclables.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, esta obra será el eje central de las novenas organizadas por la entidad y que darán inicio este martes 16 de diciembre en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), donde se encuentra instalada.

Quien estuvo detrás de su creación fue el maestro Alejandro Gaona Gaona, artista plástico y pedagogo con más de 40 años de trayectoria, y tallerista de los procesos de la Casa de la Cultura de este municipio.

El propósito de este pesebre es invitar a locales y visitantes a reflexionar sobre el cuidado del entorno a través del arte, aprovechando el espíritu de la Navidad. Desde el portal del nacimiento hasta las viviendas tradicionales, montañas, caminos, ríos y puentes, la obra recrea escenas de la vida cotidiana junto a la Sagrada Familia, los Reyes Magos, pastores, animales y abundante vegetación.

Cada detalle convierte la visita a este atractivo en una experiencia visual y cultural que, según su creador, promueve el respeto por la naturaleza, la tradición y la reutilización creativa de los recursos.

“Este pesebre representa lo que queremos para Itagüí: una cultura que educa, que cuida el medio ambiente y que transforma vidas. Aquí vemos cómo la formación artística, la reutilización de materiales y el talento de nuestra gente se convierten en un mensaje de conciencia para toda la comunidad”, destacó el alcalde de Itagüí, Diego Torres, haciendo referencia al valor simbólico y pedagógico de esta iniciativa.

Por su parte, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte señaló que esta creación es producto de los talleres de formación en dibujo, pintura y ecodiseño que ofrecen a la comunidad a través de cuatro casas de la cultura.