Los encantos del municipio antioqueño que parece un pesebre; queda a menos de 3 horas de Medellín

A solo 91 kilómetros de Medellín, la capital de Antioquia, se encuentra un pueblo lleno de encanto que sorprende por su apariencia de pesebre: Buriticá. Las casas de esta joya de la subregión occidente del departamento se extienden por las laderas, creando un paisaje asimétrico y pintoresco que enamora a quienes lo visitan.

Además, cuenta con coloridas fachadas que le dan un aire alegre, complementándose de manera perfecta con una notable riqueza de atractivos naturales y celebraciones culturales. Entre ellas se destacan las Fiestas del Retorno, que se realizan durante el primer puente de enero, y las Fiestas Razas, Mitos y Leyendas, que suelen celebrarse en octubre.

La Alcaldía Municipal afirma que quienes se animan a ver este pueblo desde lo alto de San Antonio, parece como si alguien “hubiera tirado al aire un puñado de granos y en el lugar donde cayó cada uno construyeron una casa”, formando así un paisaje único que invita a recorrerlo y descubrir su magia.

Fundado en 1614, Buriticá guarda en su memoria las huellas de las culturas indígenas Nutabes y Tahamíes, detalle que atrae muchos viajeros por su combinación de historia con una exuberante riqueza natural que invita a la aventura y al descanso.

Entre sus atractivos turísticos se destacan reservas ecológicas como La Guacarna y el Alto del Chocho, junto a quebradas de aguas cristalinas con piscinas naturales, tesoros que se han convertido en parte de sus mejores atractivos turísticos.

Panorámica de Buriticá, Antioquia | Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal de Buriticá en Antioquia

Su clima es agradable y variado, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 22 grados centígrados, lo que brinda a los visitantes un ambiente ideal para recorrer el pueblo, disfrutar de caminatas al aire libre, explorar sus paisajes naturales y vivir una experiencia tranquila en cualquier época del año.

En Buriticá la agricultura, minería y la ganadería, son la base principal de la economía local, encontrando entre sus paisajes cultivos de café, fríjol, maíz y hortalizas. Adicionalmente, de forma esporádica, se llevan a cabo otras labores como la elaboración de tejas, tinajas, callanas y ollas de barro.

Uno de los símbolos más emblemáticos de este municipio antioqueño es la estatua en honor al cacique Buriticá, ubicada junto a la iglesia, que rinde homenaje a su sacrificio y legado en favor de su pueblo.

Ruta para visitar Buriticá desde Medellín

La vía principal que conecta a este pueblo con la Ciudad de la Eterna Primavera es: Medellín – Santa Fe de Antioquia – Buriticá. Durante el trayecto también se pasa por el municipio de San Jerónimo, continuando por la denominada carretera al Mar.