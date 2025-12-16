Turismo
Los encantos del municipio antioqueño que parece un pesebre; queda a menos de 3 horas de Medellín
Las casas de este encantador pueblo se dispersan por las laderas, formando un conjunto asimétrico y pintoresco.
A solo 91 kilómetros de Medellín, la capital de Antioquia, se encuentra un pueblo lleno de encanto que sorprende por su apariencia de pesebre: Buriticá. Las casas de esta joya de la subregión occidente del departamento se extienden por las laderas, creando un paisaje asimétrico y pintoresco que enamora a quienes lo visitan.
Además, cuenta con coloridas fachadas que le dan un aire alegre, complementándose de manera perfecta con una notable riqueza de atractivos naturales y celebraciones culturales. Entre ellas se destacan las Fiestas del Retorno, que se realizan durante el primer puente de enero, y las Fiestas Razas, Mitos y Leyendas, que suelen celebrarse en octubre.
La Alcaldía Municipal afirma que quienes se animan a ver este pueblo desde lo alto de San Antonio, parece como si alguien “hubiera tirado al aire un puñado de granos y en el lugar donde cayó cada uno construyeron una casa”, formando así un paisaje único que invita a recorrerlo y descubrir su magia.
Fundado en 1614, Buriticá guarda en su memoria las huellas de las culturas indígenas Nutabes y Tahamíes, detalle que atrae muchos viajeros por su combinación de historia con una exuberante riqueza natural que invita a la aventura y al descanso.
Entre sus atractivos turísticos se destacan reservas ecológicas como La Guacarna y el Alto del Chocho, junto a quebradas de aguas cristalinas con piscinas naturales, tesoros que se han convertido en parte de sus mejores atractivos turísticos.
Su clima es agradable y variado, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 22 grados centígrados, lo que brinda a los visitantes un ambiente ideal para recorrer el pueblo, disfrutar de caminatas al aire libre, explorar sus paisajes naturales y vivir una experiencia tranquila en cualquier época del año.
En Buriticá la agricultura, minería y la ganadería, son la base principal de la economía local, encontrando entre sus paisajes cultivos de café, fríjol, maíz y hortalizas. Adicionalmente, de forma esporádica, se llevan a cabo otras labores como la elaboración de tejas, tinajas, callanas y ollas de barro.
Uno de los símbolos más emblemáticos de este municipio antioqueño es la estatua en honor al cacique Buriticá, ubicada junto a la iglesia, que rinde homenaje a su sacrificio y legado en favor de su pueblo.
Ruta para visitar Buriticá desde Medellín
La vía principal que conecta a este pueblo con la Ciudad de la Eterna Primavera es: Medellín – Santa Fe de Antioquia – Buriticá. Durante el trayecto también se pasa por el municipio de San Jerónimo, continuando por la denominada carretera al Mar.
Antes de llegar al corregimiento Manglar del municipio de Giraldo, en el recorrido hay una desviación que conduce a la cabecera municipal a 7 kilómetros de vía secundaria (pavimentada); llegando al casco urbano.