El nuevo destino turístico con el que contarán los colombianos: “Será el más bello del mundo”

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, habló con El Debate, de SEMANA, de cómo va el megaproyecto del Gran Malecón del Mar. La obra se adjudicó el 17 de abril de 2025.

“Será el malecón más bello del mundo”, dijo Turbay. “Las ciudades tienen que mirar hacia delante, visionarse. Y en Cartagena, y aquí incluyo a todos los que hacen parte del proceso de desarrollo, dejaron de pensar en crecer. Nos confiamos con esta postal, es decir, nos confiamos con el centro histórico, ese mar Caribe hermoso que tenemos al frente, nos confiamos con la zona insular que no tiene ninguna ciudad de Colombia que es, además, un paraíso y nos olvidamos de pensar y crear nuevos espacios públicos y nuevos espacios de convocatoria ciudadana”, agregó el alcalde, en diálogo con SEMANA.

“Eso es el Gran Malecón del Mar. El Gran Malecón del Mar resuelve ese problema, resuelve esos años perdidos de no pensar y comenzamos a construir. Sin duda será el espacio público más visitado. Proyectamos más de 25.000 personas diarias que visitarán el Malecón del Mar. Y fíjate este dato: en una ciudad que siempre está discutiendo sobre el clasismo, sobre una zona más beneficiada que otra, estamos arrancando por La Boquilla, en zona norte. Arrancamos por La Boquilla, no arrancamos por El Laguito. Y eso compromete el barrio Crespo y eso compromete las playas de Marbella, que son las más populares de la ciudad. Eso compromete las playas del Cabrero. Y será una zona hermosa, son $200.000 millones que vamos a invertir. Creemos que a esta fecha, el año entrante, podemos entregar la primera unidad funcional, que iría desde La Boquilla hasta donde va a estar nuestro hermoso Mirador del Sol", agregó Dumek Turbay.

El mandatario dijo que, de esta manera, Cartagena intenta seguir el ejemplo de desarrollo de Barranquilla. “A Alex (Char, alcalde de Barranquilla) le decía: ‘bueno, la Luna del Río ya tiene novio’, que se llama Mirador del Sol. Y siempre lo digo, públicamente, Barranquilla es nuestro espejo, es nuestro motivo. El Mirador va a estar aquí exactamente aquí en zona norte, en las playas de Crespo exactamente y va a ser un sitio hermoso donde también va a haber una rueda, que es el novio de la Luna del Río. Y y va a haber una zona de integración ciudadana, una zona donde no hay un atardecer más lindo que el de Cartagena porque es naranja. Va a ser la zona de contemplación y de disfrute del atardecer cartagenero, que seguramente va a ser preferido de los cartageneros y de todos los colombianos y los visitantes internacionales”.

El alcalde de Cartagena agregó que también buscaron, con este proyecto, ofrecer otras alternativas turísticas. “Este Malecón acaba una discusión que teníamos de que Cartagena tenía que tener más espacios, que tenía que buscar más espacios de convocatoria, que no nos podíamos quedar solo con las murallas y con las islas y el Malecón va a ser un orgullo de los colombianos, realmente. Va a ser el orgullo de los cartageneros que hoy están convencidos ya de que vivimos en la mejor ciudad de Colombia".

La primera fase del Gran Malecón del Mar, que comenzará en el sector de La Boquilla y se extenderá hasta el Centro Histórico de Cartagena, fue oficialmente adjudicada. Este proyecto, que abarca 5 kilómetros, se enfocará en crear una conexión peatonal y sostenible que una el norte de la ciudad con su corazón histórico, todo a lo largo del Mar Caribe.

Así lucirá el Gran Malecón del Mar:

“El Gran Malecón del Mar es una mega obra que cambiará el panorama turístico de Cartagena. Implementará zonas peatonales, ciclorrutas, áreas comerciales, áreas lúdicas, deportivas, de esparcimiento y zonas de servicios”, afirmó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

“Les brindará más metros cuadrados de espacio público de calidad para el disfrute de todos y modernizará la oferta de playa de Cartagena a nivel mundial; generando empleo, no solo en su construcción, sino en el centenar de servicios que demandará tras su entrega”, agregó.

Serán 25.000 personas circulando diariamente por el Gran Malecón y se generará empleo para más de 600 actores de playa. Al año, se estima que sea visitado por 169.000 niños entre los 5 y 14 años; 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años; 19.000 adultos mayores y 89.000 personas en situación de discapacidad.

Por otro lado, para el Distrito, el Gran Malecón del Mar se convertirá en punta de lanza para la meta en el Plan de Desarrollo de aumentar a 10 metros cuadrados el espacio público al que puede gozar cada persona en Cartagena.

Por consiguiente, con los 8,7 kilómetros de frente costero de la primera fase del megaproyecto, desde Playa Azul en La Boquilla hasta el sector La Tenaza, se aumentará el espacio público cualificado en Cartagena.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Gran Malecón del Mar, conformado por A&D Alvarado & During S.A.S.; Dinacol S.A.S. Y Escalona Ingeniería S.A.S. Este consorcio será el responsable de hacer realidad esta megaobra por un valor específico de $196.992.085.270,11 millones.

Uno de los componentes más destacados de esta primera fase es El Mirador del Sol, que se convertirá en un nuevo referente turístico del país, incluyendo una Rueda de la Fortuna al estilo de las grandes capitales del mundo.

Otros detalles del Gran Malecón del Mar

• 5,174 metros lineales de sendero peatonal

• 3,763 metros lineales de ciclorruta

• 1,100 metros lineales de vías de servicios

• 59,306 m² de zonas verdes

• 14 plazoletas de conexión y articulación

• 510 unidades de parqueaderos distribuidos en Playa Azul, Marbella y Cabrero

• 3,411 m² de zonas de aprovechamiento económico

• 1 Centro de Atención al Turista (CAT)

• 1 Punto de información turística