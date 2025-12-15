Suscribirse

Fin de las carrozas con caballos en Cartagena: alcalde Dumek Turbay le puso fecha y anunció qué harán con los animales

El mandatario, en diálogo con SEMANA, confirmó cuándo empezarán a funcionar los carruajes eléctricos, que acabarán con el maltrato hacia estos animales.

Redacción Debate
15 de diciembre de 2025, 6:36 p. m.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, vehículo de tracción animal y el coche eléctrico que será su reemplazo.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, sobre los vehículos de tracción animal en Cartagena | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API / Foto 3: Alcaldía de Cartagena

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló en El Debate de SEMANA acerca de la realidad que se vive en la capital de Bolívar y confirmó una noticia de una tema que ha generado gran interés: ya se tiene fecha para que no haya más carrozas con caballos en las calles.

“En pocos días, antes de que termine el año, volverán los momentos agradables en el Centro Histórico y desaparecerán los momentos tristes por el maltrato animal y el atropello contra los caballos”, dijo.

En ese sentido, señaló que en la última semana de diciembre se pondrá en marcha el gran proyecto de carruajes movidos por energías limpias, que en este caso será la eléctrica.

Así serán los nuevos coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas de caballos.
Así serán los nuevos coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas de caballos. | Foto: Alcaldía de Cartagena

Incluso, fue más allá y apuntó que desde el 26 de diciembre no habrá más vehículos de tracción animal en las calles de la capital de Bolívar.

El mandatario reconoció que ha sido una batalla difícil de llevar, pero fue un compromiso que adquirió desde un principio y que tenía que cumplir. “Ha sido durísimo, pero ya hoy los coches están”, aseguró.

Turbay indicó que se llevará a cabo una prueba piloto y dejó en claro que estos nuevos coches eléctricos le pertenecen a la ciudad. En un principio, estarán a disposición de los trabajadores que hoy en día está utilizando las carrozas con caballos.

Esto, según dijo, le ha traído un nuevo problema: los dueños de los coches le están prohibiendo a los trabajadores que se capaciten para manejar las carrozas eléctricas. “Quieren torpedear el proceso y sabotearlo”, mencionó.

Serán cerca de 120 caballos los que van a cambiar su realidad. Desde la Alcaldía están en proceso para comprar a estos animales y que sean puestos en adopción a nivel nacional.

Se van a jubilar, como se lo merecen, en un hogar en donde los puedan querer y amar. Lo que queremos es comprarlos y entregarlos a familias que los puedan tratar como se lo merecen”, añadió.

Este proyecto, de acuerdo con Turbay, ha contado con el respaldo de gran parte de la ciudadanía, y son muchos los cartageneros que se muestran satisfechos por no volver a ver caballos sufrir al empujar estas carrozas.

De esta manera, se acabará con una gran problemática que durante años generó un gran debate en La Heroica. “Hicimos un acuerdo de que entran los coches eléctricos y salen los caballos, ese es el ideal”, señaló.

El alcalde advirtió que su administración será muy estricta en el cumplimiento de esta medida, y que no tolerará que, después de la fecha mencionada, continúe el maltrato animal hacia los caballos.

“Respetamos los derechos, pero cuando tenemos que aplicar la autoridad lo hacemos de manera severa”, complementó.

Además, indicó que hay una propuesta para que, teniendo en cuenta la tradición, se pueda llevar a cabo un show con estos animales, pero siempre que este sea dirigido desde la Alcaldía y con el máximo respeto hacia estos seres vivos, aunque aclaró que esto todavía no está aprobado.

