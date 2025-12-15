Dumek Turbay contó en vivo lo que quiere que el presidente Petro haga por Cartagena: “La añoramos”

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló en El Debate de SEMANA acerca de la realidad que vive la capital de Bolívar y los retos a los que se ha tenido que enfrentar desde que llegó al cargo.

El mandatario aprovechó para referirse al Gobierno nacional y hasta al presidente Gustavo Petro, contando lo que le gustaría ver que el jefe de Estado hiciera con la ciudad.

Turbay mencionó que, hasta el momento, no hay una sola obra de Petro, pese a que va mucho a Cartagena. “Son contados los proyectos”, dijo.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

De hecho, sostuvo que se rindió y nunca más volvió a pedir tomarse un café con el máximo mandatario, sino que ahora se centra en poder reunirse con otros funcionarios del Ejecutivo.

“Con algunos me va bien, con otros no me va tan bien”, comentó y hasta confesó que mantiene una buena relación con Armando Benedetti, ministro del Interior.

Pese a esta interacción que se tiene con el Ejecutivo, el alcalde fue claro en algo: hace falta una comunicación directa con el presidente Petro.

“Cartagena tiene una gran cantidad de hinchas fervientes de Petro y siempre me reclaman; entonces, yo les digo lo siguiente: ‘La ciudad tiene una historia de respaldo presidencial enorme, todos los presidentes han tenido en Cartagena una especial atención’”, comentó.

En ese sentido, remarcó que esta atención siempre ha llegado por parte del propio jefe de Estado, sea quien sea el nombre que esté en la Casa de Nariño. Sin embargo, desde su sentir, esto no se ha notado con el actual máximo mandatario.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Añoramos esa especial atención, es un tema de añorarla. Un cariño del presidente de la República siempre es importante y más para una ciudad que siempre le ha agradecido a Colombia la importancia que le ha dado”, expresó.

Por otra parte, Turbay se refirió a varias de las obras que está llevando a cabo su administración y con las que busca solucionar los problemas que aquejan, día a día, a los habitantes.

Estos proyectos están relacionados, entre otras cosas, con las inundaciones que se registran cuando llueve y con la educación para los niños, niñas y jóvenes que hay en la capital de Bolívar.

“La ciudad tiene que mirar hacia delante y en Cartagena dejaron de pensar en crecer. Nos confiamos con las cosas que tenemos y nos olvidamos de pensar y crear nuevos espacios públicos”, enfatizo.

Por lo mismo, su administración está centrada en sacar adelante el llamado Gran Malecón del Mar, cuyo objetivo es cambiar por completo el gran panorama turístico que se tiene en la capital de Bolívar.

“Será el espacio público más visitado”, sostuvo el mandatario.