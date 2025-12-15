Suscribirse

¿Cuánto le ha aportado el Gobierno Petro a Cartagena? Alcalde Dumek Turbay dice que siempre le reclaman por su respuesta

En El Debate de SEMANA, el alcalde de los cartageneros habló sin tapujos.

Redacción Debate
15 de diciembre de 2025, 5:37 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Dumek Turbay.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Dumek Turbay. | Foto: Presidencia de la República y SEMANA, respectivamente.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo un balance en El Debate de SEMANA sobre su mandato y se refirió a los recursos que ha recibido su administración por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El mandatario de los cartageneros fue enfático en decir que “es muy poca” la inversión del Gobierno Petro en la capital de Bolívar.

“Inversión pública, como dicen los cartageneros, a su mejor estilo: no hay un ladrillo pegado [del presidente Petro en Cartagena]. Siempre digo que el presidente viene mucho a la ciudad, pero obras como tal…”, agregó.

No obstante, Turbay no desconoció que sí están avanzando algunos proyectos en Cartagena, de la mano de entidades del Gobierno nacional.

Son contados los proyectos los que nos ponen frente al hecho de decir: ‘Gracias, presidente’. Yo pedía y reclamaba un café con el presidente; ya dejé de hacerlo. Ahora reclamo momentos y espacios con sus funcionarios; con unos me va bien, con otros, no me va tan bien”, agregó en El Debate de SEMANA el alcalde de Cartagena.

En cuanto al ministro Armando Benedetti, el alcalde Turbay dijo que este ha estado muy pendiente de lo que pasa en Cartagena. De hecho, se refirió al hecho de que el jefe de la cartera del Interior haya dicho en varias ocasiones que Turbay es el mejor mandatario del país.

Sus palabras nos llenan de orgullo y, bueno, él sabe cómo trabajamos y ha estado muy pendiente de Cartagena. Con él, siempre encontramos una mano solidaria y de colaboración con la ciudad. Entonces, el equipo de trabajo está interactuando con los funcionarios del Gobierno”, recalcó Turbay.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, desde Cartagena con el Alcalde Dumek Turbay.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

En línea con lo anterior, Turbay contó en El Debate que el petrismo que hay en Cartagena siempre le reclama cuando él se refiere al poco apoyo que recibe la ciudad desde el Gobierno nacional.

“Cartagena tiene una gran cantidad de hinchas fervientes del presidente Petro y siempre me reclaman: ‘¿Pero por qué dice eso?’. Entonces, yo les digo lo siguiente: ‘Cartagena tiene una historia de respaldo presidencial enorme, es decir, todos los presidentes de todos los partidos, de todas las vertientes, han tenido en Cartagena una especial atención’. Eso es lo que sentimos, que esa especial atención, no de sus funcionarios, sino en cabeza del mismo presidente, la añoramos. Es que es un tema de añorarla. Hombre, por favor, un cariño del presidente de la República siempre es importante para la ciudad de todos los colombianos”, señaló Turbay.

