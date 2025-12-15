Suscribirse

Dumek Turbay anunció que le gustaría volver a ser alcalde de Cartagena: “Si Dios me da vida y salud”

El mandatario de los cartageneros lo contó en vivo, en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
15 de diciembre de 2025, 6:45 p. m.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, anunció en entrevista en El Debate de SEMANA que sueña con volver a gobernar la capital de Bolívar.

“En el año 2033, Cartagena de Indias cumple 500 años de fundada. En 2033 son nuestros primeros años, que no son cualquier edad, no. Mi único sueño y propósito, si Dios me da vida y salud, es poder ser el alcalde de los 500 años”, dijo puntualmente Turbay.

De tal modo, Turbay recordó que su actual periodo termina el 31 de diciembre de 2027, luego se tomaría un receso y posteriormente volvería a poner su nombre a consideración para gobernar nuevamente la ciudad.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista en El Debate al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, este lunes 15 de diciembre.

“Si tengo vida y salud, con toda seguridad pongo mi nombre a consideración para ser el alcalde de los 500 años. Me imagino a Cartagena en esa fecha, visitada por los máximos dirigentes del mundo. Es decir, eso sería una celebración donde todas las comunidades hermanas del mundo y de Colombia, vendrían a abrazar a la ciudad”, agregó Turbay en El Debate.

Turbay también destacó que no son los 500 años de cualquier ciudad, sino “la de todos los colombianos”.

“Los peores momentos de la ciudad”

Por otra parte, Turbay aseguró en El Debate que los peores años de Cartagena fueron los que estuvieron bajo la administración del exalcalde William Dau Chamatt.

“Una ciudad que renunció a la mediocridad y se ha dedicado a recuperar la personalidad. Los peores momentos de la ciudad fueron los cuatro años del gobierno que yo reemplacé”, dijo Turbay, haciendo referencia al mandato de William Dau Chamatt (2020–2023).

Así mismo, de manera jocosa, Turbay afirmó que nunca ha visto personalmente a Dau. “Yo no lo he visto jamás, nunca. Eso sí, él me recuerda cada segundo de su existencia”.

No obstante, aseveró en El Debate que si en algún momento se llega a encontrar a Dau, lo saludaría como el exalcalde de Cartagena que fue.

“Además, él puede entender con nuestra gestión que no cualquier persona puede tomar una decisión tan dura, tan compleja y difícil de administrar una ciudad. Entonces es como un mensaje: no lo vuelva a hacer, concluyó Turbay en El Debate.

