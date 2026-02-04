Confidenciales

David Luna confesó el día que le empezó a dar miedo viajar en avión

El candidato presidencial de La Gran Consulta hizo la revelación en el debate de SEMANA.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:37 a. m.
David Luna, candidato presidencial por el movimiento Sí Hay un Camino.
David Luna, candidato presidencial por el movimiento Sí Hay un Camino. Foto: ESTEBAN VEGA

En medio de la jornada de debate que adelantó SEMANA este miércoles 4 de febrero con los aspirantes a la presidencia de la Gran Consulta, el candidato David Luna hizo una revelación.

En la sección Preguntas rápidas que formuló el director de SEMANA, Yesid Lancheros, el candidato Luna destapó uno de los miedos que hoy lo acompañan.

Señaló que ahora le da miedo viajar en avión, temor que surgió desde que nació su hija. Además, dio a conocer cuál fue el día más feliz de su vida.

“El día que nacieron Julieta y Alejandro, dos días, pero es que es un hecho que a uno le cambia la vida. Desde ese día, el día que nació Julieta, me empezó a dar miedo montar en avión”, anotó el aspirante al Palacio de Nariño.

En otro de los momentos, también manifestó si tenía aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Bogotá: “Yo no tengo plan B; el plan A es el sueño que tengo de gobernar bien en equipo, con la vanidad a un lado y con el ego controlado”.

Finalmente, en dicha sección, Luna lanzó una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro, poniendo de presente un pendiente que tiene el jefe de Estado.

Mauricio Cárdenas escogió a Vicky Dávila como la candidata que más le sorprendió de La Gran Consulta: “Nos habíamos dado mucho palo”

“Yo hubiera querido que tuviera como principal virtud la de proteger a la oposición; creo que todavía está a tiempo de hacerlo. Yo, como presidente, no solamente voy a oír a la oposición, sino la voy a proteger para que pueda ejercer su labor”, concluyó el candidato David Luna.

