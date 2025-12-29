Turismo

Carnaval de Negros y Blancos 2026: programación por días para recibir el año con lo mejor de esta emblemática celebración

La agenda cuenta con actividades deportivas, culturales y musicales, transformando la ciudad en una gran fiesta colectiva llena de tradición.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
Más de 50 artistas participarán de esta muestra del Carnaval de Negros y Blancos en Bogotá.
Más de 50 artistas participarán de esta muestra del Carnaval de Negros y Blancos en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde el 28 de diciembre y hasta el 11 de enero, Pasto se transforma en el escenario de su fiesta más emblemática: el Carnaval de Negros y Blancos. En esta nueva edición, la celebración llega acompañada de una nutrida agenda que incluye actividades deportivas, culturales y artísticas, las cuales se desarrollarán en diversos sectores tanto urbanos como rurales.

En la jornada de apertura, el 28 de diciembre, se llevó a cabo la tradicional carrera atlética del Carnaval, con recorridos de 15K y 10K en modalidad competitiva, además de una prueba recreativa de 5K que tuvo como punto de encuentro la Plaza del Carnaval.

El pueblo patrimonio perfecto para pasar el fin de año en Antioquia; es reconocido como uno de los lindos del mundo

A esta actividad se sumaron otros eventos como el Bici Carnaval en Familia 2025, las jornadas Vive tu Comuna y Vive tu Corregimiento, así como Arcoíris en el Asfalto en su versión número 29, desarrollados en comunas y corregimientos del municipio y que culminaron en la plazoleta de San Felipe con el Encuentro de Cantautoras y una artista invitada.

Programación completa por días para disfrutar al máximo el Carnaval de Negros y Blancos 2026

29 de diciembre

  • Concierto de Música Romántica Baladas en Español
  • Lugar: Plaza del Carnaval.
  • Hora: 3:00 p. m.

30 de diciembre

  • Serenata a Pasto
  • Lugar: Plaza de Nariño
  • Hora: 3:00 p. m.

31 de diciembre

  • Desfile de Años Viejos
  • Recorrerá la Senda del Carnaval desde Capusigra
  • Hora: 10:00 a. m.
Las maletas de los colombianos están hechas _5
Foto: Getty Images
  • Desfile de Autos Clásicos
  • Se exhibirán vehículos de distintas épocas, incluidos algunos de uso oficial y militar.
  • Recorrido: Senda del Carnaval
  • Hora: 11:00 a. m.

2 de enero

  • Ofrenda Virgen de las Mercedes
  • Lugar: Templo de la Merced
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Carnavalito - 60 años de tradición
  • Inicia desde el Parque Ambiental Rumipamba y finaliza en el Estadio Departamental Libertad
  • Hora: 10:00 a.m.
  • Rock Carnaval
  • Lugar: Plaza de Nariño
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Concierto de música campesina
  • Lugar: Plaza del Carnaval
  • Hora: 2:00 p.m.

3 de enero

  • Canto a la tierra
  • Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad
  • Lugar: Senda del Carnaval
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Concierto Cantos de Vida
  • Lugar: Plaza de Nariño.
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Rumba Carnavalera
  • Lugar: Plaza del Carnaval
  • Hora: 4:00 p.m.

4 de enero

  • Llegada de la familia Castañeda
  • Inicia en el sector Capusigra y finaliza en la Av. Alonso Zambrano
  • Lugar: Senda del Carnaval
  • Hora: 10:00 a.m.
  • Rumba Carnavalera
  • Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval
  • Hora: 4:00 p.m.

5 de enero

  • Día de los Negros
  • Lugar: Comunas de la ciudad
  • Hora: 2:00 pm.
  • Concierto ‘Todos la misma pintica’
  • Lugar: Plaza del Carnaval
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Rumba Carnavalera
  • Lugar: Plaza de Nariño
  • Hora: 4:00 p.m.

6 de enero

  • Desfile Magno
  • Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad
  • Lugar: Senda del Carnaval
  • Hora: 8:00 a.m.
El encantador destino tolimense que ofrece una mezcla de naturaleza e historia, ideal para pasar días de descanso
  • Rumba Carnavalera
  • Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval
  • Hora: 4:00 p.m.

7 de enero

  • Festival del Cuy y la Cultura Campesina
  • Lugar: Corregimientos de La Laguna, Catambuco, Obonuco y Genoy.

11 de enero

  • Festival de la Trucha
  • Lugar: Corregimiento de El Encano Vereda el Puerto.

Noticias Destacadas