Carnaval de Negros y Blancos 2026: programación por días para recibir el año con lo mejor de esta emblemática celebración

Desde el 28 de diciembre y hasta el 11 de enero, Pasto se transforma en el escenario de su fiesta más emblemática: el Carnaval de Negros y Blancos. En esta nueva edición, la celebración llega acompañada de una nutrida agenda que incluye actividades deportivas, culturales y artísticas, las cuales se desarrollarán en diversos sectores tanto urbanos como rurales.
En la jornada de apertura, el 28 de diciembre, se llevó a cabo la tradicional carrera atlética del Carnaval, con recorridos de 15K y 10K en modalidad competitiva, además de una prueba recreativa de 5K que tuvo como punto de encuentro la Plaza del Carnaval.
A esta actividad se sumaron otros eventos como el Bici Carnaval en Familia 2025, las jornadas Vive tu Comuna y Vive tu Corregimiento, así como Arcoíris en el Asfalto en su versión número 29, desarrollados en comunas y corregimientos del municipio y que culminaron en la plazoleta de San Felipe con el Encuentro de Cantautoras y una artista invitada.
Programación completa por días para disfrutar al máximo el Carnaval de Negros y Blancos 2026
29 de diciembre
- Concierto de Música Romántica Baladas en Español
- Lugar: Plaza del Carnaval.
- Hora: 3:00 p. m.
30 de diciembre
- Serenata a Pasto
- Lugar: Plaza de Nariño
- Hora: 3:00 p. m.
31 de diciembre
- Desfile de Años Viejos
- Recorrerá la Senda del Carnaval desde Capusigra
- Hora: 10:00 a. m.
- Desfile de Autos Clásicos
- Se exhibirán vehículos de distintas épocas, incluidos algunos de uso oficial y militar.
- Recorrido: Senda del Carnaval
- Hora: 11:00 a. m.
2 de enero
- Ofrenda Virgen de las Mercedes
- Lugar: Templo de la Merced
- Hora: 7:00 a.m.
- Carnavalito - 60 años de tradición
- Inicia desde el Parque Ambiental Rumipamba y finaliza en el Estadio Departamental Libertad
- Hora: 10:00 a.m.
- Rock Carnaval
- Lugar: Plaza de Nariño
- Hora: 2:00 p.m.
- Concierto de música campesina
- Lugar: Plaza del Carnaval
- Hora: 2:00 p.m.
3 de enero
- Canto a la tierra
- Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad
- Lugar: Senda del Carnaval
- Hora: 9:00 a.m.
- Concierto Cantos de Vida
- Lugar: Plaza de Nariño.
- Hora: 3:00 p.m.
- Rumba Carnavalera
- Lugar: Plaza del Carnaval
- Hora: 4:00 p.m.
4 de enero
- Llegada de la familia Castañeda
- Inicia en el sector Capusigra y finaliza en la Av. Alonso Zambrano
- Lugar: Senda del Carnaval
- Hora: 10:00 a.m.
- Rumba Carnavalera
- Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval
- Hora: 4:00 p.m.
5 de enero
- Día de los Negros
- Lugar: Comunas de la ciudad
- Hora: 2:00 pm.
- Concierto ‘Todos la misma pintica’
- Lugar: Plaza del Carnaval
- Hora: 2:00 p.m.
- Rumba Carnavalera
- Lugar: Plaza de Nariño
- Hora: 4:00 p.m.
6 de enero
- Desfile Magno
- Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad
- Lugar: Senda del Carnaval
- Hora: 8:00 a.m.
- Rumba Carnavalera
- Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval
- Hora: 4:00 p.m.
7 de enero
- Festival del Cuy y la Cultura Campesina
- Lugar: Corregimientos de La Laguna, Catambuco, Obonuco y Genoy.
11 de enero
- Festival de la Trucha
- Lugar: Corregimiento de El Encano Vereda el Puerto.