Carnaval de Negros y Blancos 2026: programación por días para recibir el año con lo mejor de esta emblemática celebración

Desde el 28 de diciembre y hasta el 11 de enero, Pasto se transforma en el escenario de su fiesta más emblemática: el Carnaval de Negros y Blancos. En esta nueva edición, la celebración llega acompañada de una nutrida agenda que incluye actividades deportivas, culturales y artísticas, las cuales se desarrollarán en diversos sectores tanto urbanos como rurales.

En la jornada de apertura, el 28 de diciembre, se llevó a cabo la tradicional carrera atlética del Carnaval, con recorridos de 15K y 10K en modalidad competitiva, además de una prueba recreativa de 5K que tuvo como punto de encuentro la Plaza del Carnaval.

A esta actividad se sumaron otros eventos como el Bici Carnaval en Familia 2025, las jornadas Vive tu Comuna y Vive tu Corregimiento, así como Arcoíris en el Asfalto en su versión número 29, desarrollados en comunas y corregimientos del municipio y que culminaron en la plazoleta de San Felipe con el Encuentro de Cantautoras y una artista invitada.

29 de diciembre

Concierto de Música Romántica Baladas en Español

Lugar: Plaza del Carnaval.

Hora: 3:00 p. m.

30 de diciembre

Serenata a Pasto

Lugar: Plaza de Nariño

Hora: 3:00 p. m.

31 de diciembre

Desfile de Años Viejos

Recorrerá la Senda del Carnaval desde Capusigra

Hora: 10:00 a. m.

Desfile de Autos Clásicos

Se exhibirán vehículos de distintas épocas, incluidos algunos de uso oficial y militar.

Recorrido: Senda del Carnaval

Hora: 11:00 a. m.

2 de enero

Ofrenda Virgen de las Mercedes

Lugar: Templo de la Merced

Hora: 7:00 a.m.

Carnavalito - 60 años de tradición

Inicia desde el Parque Ambiental Rumipamba y finaliza en el Estadio Departamental Libertad

Hora: 10:00 a.m.

Rock Carnaval

Lugar: Plaza de Nariño

Hora: 2:00 p.m.

Concierto de música campesina

Lugar: Plaza del Carnaval

Hora: 2:00 p.m.

3 de enero

Canto a la tierra

Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad

Lugar: Senda del Carnaval

Hora: 9:00 a.m.

Concierto Cantos de Vida

Lugar: Plaza de Nariño.

Hora: 3:00 p.m.

Rumba Carnavalera

Lugar: Plaza del Carnaval

Hora: 4:00 p.m.

4 de enero

Llegada de la familia Castañeda

Inicia en el sector Capusigra y finaliza en la Av. Alonso Zambrano

Lugar: Senda del Carnaval

Hora: 10:00 a.m.

Rumba Carnavalera

Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval

Hora: 4:00 p.m.

5 de enero

Día de los Negros

Lugar: Comunas de la ciudad

Hora: 2:00 pm.

Concierto ‘Todos la misma pintica’

Lugar: Plaza del Carnaval

Hora: 2:00 p.m.

Rumba Carnavalera

Lugar: Plaza de Nariño

Hora: 4:00 p.m.

6 de enero

Desfile Magno

Inicia en el I.E.M. - Luis Delfín Insuasty Rodríguez y termina en el Estadio Departamental Libertad

Lugar: Senda del Carnaval

Hora: 8:00 a.m.

Rumba Carnavalera

Lugar: Plaza de Nariño y Plaza del Carnaval

Hora: 4:00 p.m.

7 de enero

Festival del Cuy y la Cultura Campesina

Lugar: Corregimientos de La Laguna, Catambuco, Obonuco y Genoy.

11 de enero