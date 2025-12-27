En la región del suroeste antioqueño, a un poco más de tres horas de Medellín, se encuentra este mágico destino para visitar, aprovechando la temporada de vacaciones. Es un lugar ideal para pasar el fin de año, gracias a su ambiente tranquilo, la amabilidad de su gente y la belleza colonial y natural de la que se puede disfrutar.

Se trata de Jardín, considerado uno de los pueblos más bonitos, no solo de este departamento, sino de Colombia y el mundo. Es un mágico destino lleno de color, flores, montañas y una plaza que invita a sentarse sin afán a tomar café y compartir con los habitantes del pueblo. Sus espacios transmiten calma y belleza al mismo tiempo, por lo que es ideal para cerrar el año en medio de un ambiente tranquilo.

En 2024 fue seleccionado como uno de los mejores del mundo para hacer turismo rural por parte de la ONU Turismo, gracias a que les brinda a los viajeros unas características muy especiales.

Jardín es un destino tranquilo y acogedor para pasar el fin de año. Foto: Gobernación de Antioquia/API.

Es un destino que destaca por su encantadora arquitectura colonial, sus característicos balcones adornados con flores de colores vivos y su vibrante entorno. El portal Turismo Antioquia Travel indica que su parque principal es amplio y acogedor.

Sus zonas rurales están llenas de vegetación, con cascadas, lagos y rutas para caminatas, convirtiéndose en un destino ideal para los amantes de la aventura y el senderismo. Sus alrededores albergan finca-hoteles y hoteles rodeados de paisajes perfectos para desconectar y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor.

¿Qué planes se pueden hacer?

El casco urbano tiene una oferta amplia de atractivos para conocer. Uno de ellos es la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Es una construcción de estilo neogótico, que sorprende con su belleza arquitectónica, tanto en el exterior como en su interior. Su fachada es en piedra tallada y fue declarado Monumento Nacional.

Jardín, en Antioquia, es considerado uno de los pueblos más lindos del país. Foto: Getty Images

También está la Capilla y convento de Clausura de las Hermanas Concepcionistas, que hace parte de las estructuras con valor histórico y arquitectónico del municipio.

En las afueras, los viajeros que disfrutan de la naturaleza pueden desplazarse a la cascada La Escalera, una caída de aguas cristalinas, en donde destaca su paisaje verde y la biodiversidad de la zona que permiten tener una muy buena experiencia natural. Es de fácil acceso en un recorrido de tres kilómetros del casco urbano.

Una opción más es el Cerro Cristo Rey, un lugar donde se puede practicar senderismo y tener un contacto con diferentes especies de fauna y flora. Está ubicado a cerca de 2 kilómetros de la cabecera municipal y su recorrido es de dificultad moderada.

En este municipio hay un teleférico o garrucha, como se le conoce en la zona, que se ha consolidado como el medio de transporte predilecto para llegar al mirador Filo de Oro, desde donde es posible apreciar el paisaje y los atardeceres que ofrece Jardín. Es un recorrido mágico de un kilómetro que cruza la quebrada Volcanes. Hacer este recorrido se convirtió en uno de los principales atractivos de Jardín. Sin duda, un destino para conocer en este fin de año.