El norte de Antioquia es una de las nueve subregiones en las que se divide este departamento. Este territorio paisa se caracteriza por estar localizado en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo.

Está compuesta por 14 municipios y uno de ellos se encuentra a solo tres horas de Medellín y destaca por la belleza de sus paisajes que se engalanan con sus lindas e imponentes montañas.

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Se trata de San Andrés de Cuerquia, conocido como el ‘Cofrecito encerrado entre montañas’, literal porque este paraíso natural está rodeado de estas elevaciones y compuesto por gran variedad de cuerpos de agua.

Este destino tiene una temperatura promedio de 22 grados centígrados y destaca por la amabilidad de sus habitantes, además de su cultura cafetera que le permiten brindar una experiencia perfecta para quienes llegan hasta allí de visita.

San Andrés de Cuerquia es un destino mágico para visitar en el departamento de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Esta joya turística, en la que habitan menos de 7.000 personas, es ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues allí tienen diversidad de planes para hacer.

Lugares de interés

En San Andrés de Cuerquia se pueden visitar varios encantos naturales. Por ejemplo, está la cascada y balneario de la quebrada Santa Inés, que se ha consolidado como un espacio ideal para el descanso, que permite alejarse del mundo exterior y conectar a fondo con la naturaleza. Este lugar se compone de múltiples cuerpos de agua y buena gastronomía, según indica el portal Turismo Antioquia Travel.

Un encanto natural más es el río San Andrés, que está catalogado por ser uno de los más importantes de Antioquia. Es un gran abastecedor de energía y centro de pesca recreativa.

A la lista de atractivos se suman algunas piedras. Una de ellas, la Piedra del Encanto, un atractivo natural de carácter arqueológico que les brinda a los viajeros una gran vista de la zona rural y grandes historias de su mítico surgimiento.

También están las piedras El Pilón, ubicadas a orillas del río San Andrés. Allí hay pilones labrados por los indígenas que habitaban en la época de la colonia, siendo un lugar conmemorativo para todos los que lo visitan, de gran riqueza cultural e histórica.

De igual forma, los turistas tienen la posibilidad de visitar la Casa Museo, en donde se retratan los hechos registrados en la disputa de los indígenas contra los colonizadores de la zona.

Este municipio antioqueño está rodeado de lindos paisajes. Foto: Facebook Alcaldía Municipal San Andrés de Cuerquia/API.

San Andrés de Cuerquia es un destino de tradición lechera y por ello quien llega hasta allí, tiene la posibilidad de aprender y conocer de estos procesos de producción.

Un poco de su historia

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que este territorio fue habitado por caciques de los indígenas Nutabes y Tahamíes. Sin embargo, a finales del siglo XVI se presentaron enfrentamientos con las tropas españolas de Andrés de Valdivia.

En el lugar donde ocurrieron las batallas se conformó un caserío a orillas del río San Andrés, el cual era un paso importante hacia la costa Atlántica. Con el paso del tiempo, el poblado perdió importancia por motivos económicos y de transporte, lo que generó que el 13 de junio de 1853 el pueblo se trasladará río arriba al lugar en el que está actualmente.

Los fundadores de este nuevo caserío fueron el padre Domingo Angarita y los señores Baldomero y Pedro José Jaramillo, procedentes de Rionegro. Luego de estar establecidos allí se da el nombre de San Andrés de Cuerquia en homenaje a la valerosa tribu de los Cuerquias, primitivos pobladores de la región. Posteriormente en el año de 1856 se le otorgó la categoría de municipio.