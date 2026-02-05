El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

A 75 kilómetros de Pereira, capital del departamento de Risaralda, el municipio de Belén de Umbría avanza en una apuesta estratégica por el turismo como motor de desarrollo local. En medio de su geografía montañosa y su entorno natural privilegiado, la población proyecta la construcción de un mirador turístico que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para visitantes y residentes.

Este espacio estará diseñado para resaltar sus bellos paisajes, donde se mezclan montañas, valles y extensas zonas verdes que reflejan la riqueza ambiental del territorio.

La obra estará ubicada en la vereda Taparcal del pueblo, invitando a sus visitantes a apreciar su vegetación exuberante y los escenarios naturales que han hecho de Belén de Umbría un destino atractivo dentro del Eje Cafetero.

El potencial turístico de esta población está en su vocación agrícola y su ubicación estratégica, aspectos que lo convierten en una parada imperdible al occidente de Risaralda.

De acuerdo con la Gobernación del departamento, el proyecto, que tendrá una inversión cercana a los $3.000 millones de pesos, se desarrollará a cuatro kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Taparcal.

Por su parte, el alcalde John Fredy Montes reconoció el impacto en la economía local que podría tener esta construcción, que además se centra en la necesidad de prepararse para lo que representa el aumento de visitantes.

“Los estudios técnicos hablan de 3.000 visitantes por mes. Eso nos va a generar una dinámica comercial bonita y especial, pero también una complejidad para la cual tenemos que prepararnos”, señaló el mandatario local en declaraciones citadas por el medio local La Patria.

El objetivo central de este proyecto, según el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, es “vender nuestro Paisaje Cultural Cafetero, que es un valor diferencial a nivel nacional e internacional”.

Mientras avanzan las obras de construcción del mirador, la comunidad de Taparcal recibe la noticia con entusiasmo y optimismo. Sus habitantes coinciden en que el proyecto representa una oportunidad que muchos estaban esperando, ya que traerá beneficios para numerosas familias del sector, al abrir nuevas posibilidades de desarrollo turístico, económico y social para la zona.

Por el momento, se ha dado a conocer que el Mirador Turístico de Taparcal estará dotado de plataformas panorámicas, pasarelas elevadas, terrazas, zonas diseñadas para la contemplación, casetas comerciales y baterías sanitarias, configurándose como un atractivo turístico estratégico para Belén de Umbría y un nuevo punto de interés para toda la región.