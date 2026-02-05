Turismo

El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

La obra estará ubicada en una popular vereda del pueblo, a cuatro kilómetros del casco urbano.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
La obra será clave para resaltar los encantos del Paisaje Cultural Cafetero.
La obra será clave para resaltar los encantos del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Belén de Umbría en Risaralda / API

A 75 kilómetros de Pereira, capital del departamento de Risaralda, el municipio de Belén de Umbría avanza en una apuesta estratégica por el turismo como motor de desarrollo local. En medio de su geografía montañosa y su entorno natural privilegiado, la población proyecta la construcción de un mirador turístico que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para visitantes y residentes.

Este espacio estará diseñado para resaltar sus bellos paisajes, donde se mezclan montañas, valles y extensas zonas verdes que reflejan la riqueza ambiental del territorio.

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

La obra estará ubicada en la vereda Taparcal del pueblo, invitando a sus visitantes a apreciar su vegetación exuberante y los escenarios naturales que han hecho de Belén de Umbría un destino atractivo dentro del Eje Cafetero.

El potencial turístico de esta población está en su vocación agrícola y su ubicación estratégica, aspectos que lo convierten en una parada imperdible al occidente de Risaralda.

Turismo

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Turismo

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Turismo

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Turismo

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turismo

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

Turismo

La gastronomía colombiana conquista al mundo y entra al top 25 de TasteAtlas; así quedó el ranking global

Turismo

¿Cuánto cuesta la entrada en 2026 y qué se puede hacer en el Parque Jaime Duque?

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

Turismo

Así es la ‘capital pesquera’ de Córdoba, uno de los pueblos más antiguos del departamento

Turismo

El pueblo antioqueño, reconocido por su tradición panelera y múltiples quebradas, que es ideal para disfrutar en familia

De acuerdo con la Gobernación del departamento, el proyecto, que tendrá una inversión cercana a los $3.000 millones de pesos, se desarrollará a cuatro kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Taparcal.

Por su parte, el alcalde John Fredy Montes reconoció el impacto en la economía local que podría tener esta construcción, que además se centra en la necesidad de prepararse para lo que representa el aumento de visitantes.

Belén de Umbría, Risaralda
Así es Belén de Umbría, Risaralda Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Belén de Umbría en Risaralda / API

“Los estudios técnicos hablan de 3.000 visitantes por mes. Eso nos va a generar una dinámica comercial bonita y especial, pero también una complejidad para la cual tenemos que prepararnos”, señaló el mandatario local en declaraciones citadas por el medio local La Patria.

El objetivo central de este proyecto, según el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, es “vender nuestro Paisaje Cultural Cafetero, que es un valor diferencial a nivel nacional e internacional”.

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “vuestra honrosa labranza”, un acogedor destino de clima frío y bellos paisajes

Mientras avanzan las obras de construcción del mirador, la comunidad de Taparcal recibe la noticia con entusiasmo y optimismo. Sus habitantes coinciden en que el proyecto representa una oportunidad que muchos estaban esperando, ya que traerá beneficios para numerosas familias del sector, al abrir nuevas posibilidades de desarrollo turístico, económico y social para la zona.

Por el momento, se ha dado a conocer que el Mirador Turístico de Taparcal estará dotado de plataformas panorámicas, pasarelas elevadas, terrazas, zonas diseñadas para la contemplación, casetas comerciales y baterías sanitarias, configurándose como un atractivo turístico estratégico para Belén de Umbría y un nuevo punto de interés para toda la región.

Más de Turismo

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Tangua, Nariño

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

El Bagre, Antioquia

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Palmira

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turistas en Colombia

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

Belén de Umbría, Risaralda

El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

Producir café que se diferencia por su calidad es el gran valor agregado de Colombia.

La gastronomía colombiana conquista al mundo y entra al top 25 de TasteAtlas; así quedó el ranking global

Bioparque Wakata / parque Jaime Duque

¿Cuánto cuesta la entrada en 2026 y qué se puede hacer en el Parque Jaime Duque?

Playa en Baracoa, Cuba

La isla del Caribe que tuvo una fuerte caída en el turismo en 2025; estas son las razones

Pueblorrico, Antioquia

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

Noticias Destacadas