El suroeste antioqueño es una de las nueve subregiones de este departamento. Tiene 23 municipios y se caracteriza por estar situado en medio de imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol.

En sus municipios los viajeros encuentran los escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, uno de los planes es conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

Pueblorrico es uno de los municipios ubicados en esta zona del departamento. El portal Turismo Antioquia Travel indica que anteriormente a este lugar se le llamó La Calle y también Villa del Socorro o Villa de Nazareth, nombres que se le otorgaron por el arraigamiento religioso y por la cantidad de riquezas que algún día hubo en estas tierras y que eran propiedad de los indígenas.

Pueblorrico está ubicado en el Soroeste de Antioquia. Foto: Getty Images

Hoy en día, este territorio se convirtió en un lugar con gran variedad de cultivos y biodiversidad, además de ser considerado uno de los pueblos más bonitos de Antioquia gracias a su topografía, arquitectura de estilo republicano y sus paisajes, que lo hacen atractivo para quienes decidan visitarlo.

Este es un buen lugar para quienes aman los planes de naturaleza, pero también para quienes disfrutan de la cultura y de las actividades tranquilas, caminando por las calles o simplemente sentándose en el parque a conocer las historias y tradiciones de sus gentes.

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Sitios de interés

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, el cerro El Gólota es uno de los lugares de interés que vale la pena visitar. Se trata de un sendero que combina la parte histórica del municipio con una buena vista del suroeste antioqueño, por lo que se convierte en un escenario que debe conocerse, pues es uno de los principales referentes de este municipio antioqueño en materia turística.

Pueblorrico, Antioquia, tiene encantos naturales y culturales. Foto: Getty Images

Por la vía que conduce a este lugar se encuentra el Mural del Barranquismo, que hace alusión a los principales momentos históricos que marcaron a Pueblorrico como municipio, según la mencionada fuente oficial.

En el pueblo está la Parroquia San Antonio de Padua, un templo que se ha consolidado como insignia dentro del municipio y hace parte importante de su historia.

A estos lugares se suma la Casa de la Cultura, una institución que ha fomentado el desarrollo de las artes y ha albergado por años la historia de este pequeño municipio, que está ubicado a tres horas de Medellín y tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados.