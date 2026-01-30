Turismo

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Se ubica a 101 kilómetros de Medellín.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 5:08 p. m.
En Tarso, Antioquia, hay diversidad de planes para hacer.
En Tarso, Antioquia, hay diversidad de planes para hacer.

El departamento de Antioquia, el de mayor población en Colombia, es un destino turístico imperdible por su riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Tarso, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, a dos horas y media de distancia en automóvil.

Esta población es conocida como el ‘balcón del Cauca’ por sus miradores que permiten apreciar hasta 13 municipios cercanos y el río Cauca, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

También es reconocida por sus buenas vistas y paisajes cafeteros que lo convierten en una “joya geográfica del suroeste antioqueño”.

Historia y economía

La Gobernación de Antioquia señala que la fundación de Tarso ocurrió a principios del siglo XX, entre 1910 y 1912, por colonos provenientes de otras regiones del departamento.

Su primer nombre fue el de Quebradalarga e inicialmente fue establecido como un corregimiento de Jericó. “Con el transcurso de los años, el poblado tuvo una notable evolución; esto, sumado a las peticiones de sus pobladores, llevó a que en el año de 1936 se diera su creación como municipio”, agregó la entidad.

Tarso, Antioquia
El municipio de Tarso, en Antioquia, es considerado en sí mismo un mirador turístico imperdible en el suroeste antioqueño. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Tarso en Antioquia / API

Por su ubicación, es considerado como un municipio con “potencial” para el turismo ecológico y de aventura.

Su nombre actual, Tarso, es de origen bíblico y es en referencia a Paulo de Tarso. Adicionalmente, el municipio tiene una población hermana con el mismo nombre, la cual está ubicada en el sur de Turquía.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se destaca la cascada El Salto de los Monos.

Antioquia Travel señala que la ruta hacia ese atractivo tiene alrededor de 3,5 kilómetros de distancia, en la que se puede “disfrutar del contacto directo con la naturaleza, monos aulladores y gran variedad de vegetación”.

“Sus piscinas naturales y cascadas lo convierten en el destino ecológico perfecto”, agrega.

Un segundo sitio relevante es el cerro Cristo Rey. El recorrido hacia su punto más alto está catalogado como una caminata de “alto riesgo”. Sin embargo, al subir a la cima se puede disfrutar de “una hermosa vista del suroeste antioqueño y percibir la gran variedad de aves que persiste en la zona”, añade el portal de turismo.

La casa de la cultura Ismael Gómez es otro sitio imperdible. Su nombre rinde homenaje a uno de los antiguos pobladores del municipio y funciona como un centro de esparcimiento artístico y educativo.

Finalmente, el parque principal es una visita obligada. Allí se encuentran lugares de interés como la iglesia San Pablo de Tarso, el busto de Jesús Aníbal Gómez y el busto de Simón Bolívar.

