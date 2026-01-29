Son 125 municipios los que tiene el departamento de Antioquia, los cuales a su vez están integrados en nueve subregiones.

Entre ellas se encuentra la norte, que está localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, según señala la Gobernación del departamento en su sitio web.

“Esta subregión tiene una gran riqueza hídrica; está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango, Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía mediante los embalses de Riogrande, Miraflores y Troneras. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico y sirve como sistema de comunicación en algunos tramos”, destaca la entidad.

Uno de los municipios del norte de Antioquia es Yarumal, el cual está ubicado a 122 kilómetros de Medellín, a dos horas y 50 minutos de trayecto en vehículo aproximadamente.

Es considerado como uno de los municipios con mayor desarrollo comercial y económico dentro del departamento, según el portal de turismo Antioquia Travel. De igual manera, es el de mayor población del norte antioqueño.

Adicionalmente, “se destaca por ser un referente en el turismo cultural y religioso y atrae a visitantes a lo largo del año”.

Historia

La Gobernación afirma que el municipio fue fundado en la época de la colonia española, en 1787, por orden del visitador y gobernador de Antioquia, don Juan Antonio Mon y Velarde.

“Yarumal jugó un importante papel en la gesta libertadora. En sus dominios se libró la famosa Batalla de Chorros Blancos, acción que consolidó las victorias del ejército de Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, esta última el 7 de agosto del año precedente”, agrega la entidad.

Es conocido con el apodo de ‘La Estrella del Norte’ debido a su importancia y progreso, “por lo que se perfila como una importante ciudad intermedia de Antioquia”, subraya.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos de la población se destaca la Casa de la Cultura, la cual busca “incentivar el amor y conciencia por el arte en los habitantes del municipio”, señala Antioquia Travel.

Otros sitios importantes son el puente de Yarumito y la cueva Bonita.

Esta última es una pequeña caverna que, de acuerdo con mitos de la región, alberga un “tesoro secreto”.

El museo Juan Nepomuceno Rueda es otro lugar imperdible. Es un espacio que busca proteger la historia religiosa y precolombina de la región.