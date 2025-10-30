Suscribirse

Turismo

Así es uno de los pueblos más fríos del norte antioqueño, una joya turística que exhibe neblina en sus valles y paisajes de páramo

Este destino es ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
30 de octubre de 2025, 3:11 p. m.
San José de la Montaña
Este municipio del norte de Antioquia es uno de los más fríos del departamento | Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Una de las subregiones del departamento de Antioquia es el Norte, compuesta por 17 municipios, que le ofrecen a los turistas diversidad de atractivos que vale la pena conocer.

Esta zona se caracteriza por su gran riqueza hídrica pues, de acuerdo, con información de la Gobernación del departamento, está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Grande, Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua que lo potenciaron como gran productor de energía.

Contexto: Estos son los encantos del municipio más joven de Antioquia, un emporio turístico de lindos paisajes a dos horas de Medellín

Varios de los municipios de esta región presentan temperaturas bajas y uno de los más fríos es San José de la Montaña, que está ubicado a aproximadamente tres horas de Medellín y su clima promedio es de 13 grados centígrados.

San José de la Montaña
San José de la Montaña es uno de los municipios de clima frío en el departamento de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se le conoce por ser uno de los principales productores de leche del departamento, pero sus habitantes también se dedican a otras actividades del campo como los cultivos de frijol y papa.

De igual forma, en este territorio se encuentra una fuente hídrica en el río San Andrés, que es aprovechada tanto para producir energía en una microcentral, como para surtir de agua los diferentes cultivos de trucha Arcoíris.

Encantador bosque de niebla

Dadas las características de su clima, en este municipio antioqueño uno de sus principales atractivos es un bosque de niebla, que permite vivir momentos y experiencias mágicas, según el portal Turismo Antioquia Travel.

Contexto: A una hora de Medellín: el pueblo antioqueño de gran valor histórico y patrimonial, tierra minera y con rico olor a café

Allí uno de los planes es subirse a cualquiera de las partes altas en los alrededores de su casco urbano y apreciar en el amanecer como la niebla cubre los valles. Este, sin duda, se constituye en un momento mágico y los amantes de la naturaleza lo disfrutan mucho.

En San José de la Montaña, los viajeros se encuentran con varios lugares para visitar y muchos planes para hacer. En la lista se incluye el Alto del Cristo de la Arabia, las Cavernas de Santa Bárbara, el Chorro del Águila y los Lagos del Congo, lugares ideales para quienes disfrutan de las actividades de aventura y al aire libre.

San José de la Montaña
La oferta natural es uno de los principales atractivos de San José de la Montaña, en Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

San José de la Montaña puede visitarse todos los días del año, pero si buscan una fecha especial, aquí se celebran las Fiestas Patronales de San José y las Fiestas de la Virgen del Carmen.

Datos históricos

De acuerdo con información del portal oficial Corregimientos de Antioquia, el territorio que actualmente ocupa este poblado en el pasado fue un gran valle de bosques de robles y palmas de cera, habitado por los indios Nutabe.

Contexto: Tres imponentes iglesias que todo viajero debería visitar en Antioquia; son bellos referentes arquitectónicos de varios municipios

Para la conformación de este municipio tuvo gran relevancia el señor Esteban Velásquez, quien donó los terrenos para la construcción de la iglesia y la plaza central, además de promover la construcción de la escuela. Contó con el apoyo de Laureano Puno, quien donó el terreno para el hospital.

En el territorio existió una vocación minera que se fue desvaneciendo con el tiempo, y con el desarrollo del municipio en el siglo XX se presenta una transición hacia la vocación lechera que predomina tanto en el municipio como en la subregión norte del departamento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Medellín y Cali también tomaron medida por caravanas de motociclistas para celebrar Halloween: habrá multas y restricciones

2. Así confirmó el Pacto Histórico el aterrizaje de Carolina Corcho en su lista a Senado. ¿Qué pasará con María José Pizarro?

3. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

4. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

5. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.