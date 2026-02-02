Turismo

“El sazón colombiano es lo mejor que hay”: turista española tras almorzar en famosa plaza de mercado del Eje Cafetero

Además, se mostró sorprendida por el precio del plato que pidió, que resultó generoso, completo y muy accesible.

Redacción Turismo
2 de febrero de 2026, 5:59 p. m.
Tours gastronómicos en Colombia.
Tours gastronómicos en Colombia. Foto: Instagram @lamiijita

En redes sociales se ha vuelto muy común encontrar testimonios de extranjeros hablando sobre sus experiencias al recorrer Colombia y descubrir sus principales atractivos. Algunos, incluso, se han sentido tan cautivados por el país que han decidido quedarse.

Este caso es el de Anthia López, una turista y creadora de contenido española que, desde hace un largo tiempo, se dedica a mostrar lo mejor de la cultura colombiana, sus tradiciones y los lugares más emblemáticos del país, invitando a sus seguidores a explorarlo y enamorarse de sus encantos.

Por eso, en un recientemente video quiso resaltar la gastronomía colombiana, esta vez desde una famosa plaza de mercado del Eje Cafetero, un espacio donde la vida local y la tradición cafetera se entrelazan, invitando a turistas a degustar los auténticos sabores de la región.

“Mijos me vine a almorzar a Manizales en un sitio muy típico, que es la Plaza de Mercado Galerías. Me dijeron que aquí se conseguía comida súper barata y rica, así que vamos a comprobarlo”, dice la creadora de contenido en su publicación antes de elegir su plato.

Posteriormente, muestra que lo primero que le llegó a la mesa fue un plato de sopa, que describió como “un delicioso sancochito”, y destacó que “el sazón colombiano es lo mejor que hay”.

Al poco tiempo de probar esta primera parte del plato, llegó la bandeja principal, con albóndigas, papa en salsa, arroz y ensalada, causándose gran sorpresa por su tamaño y exquisito sabor. “Lo mejor de todo es el precio, $15.000 pesos colombianos”, agregó.

Tras degustar cada una de las preparaciones que componían el plato, La Mijita, como se le conoce en redes sociales, confirmó que todo estaba delicioso, calificando su experiencia gastronómica en esta emblemática plaza de Manizales con un rotundo “10 de 10”.

Entre las reacciones de sus seguidores, muchos coinciden en que hacer turismo gastronómico en Colombia es un plan imperdible para los amantes del buen comer, gracias a la diversidad de sabores y platos que se pueden degustar en cada región del país.

“Me da gusto verte comer, tomaste la mejor decisión de tu vida 💛 💕 Colombia es lo mejor en todo el sentido de la palabra 😍“; ”Llegaste a un excelente lugar donde venden unos platos deliciosos"; “Que delicia 🤪 se ve riquísimo como todo en mi Manizales del Alma ❤️“, dicen los comentarios de algunos internautas en Instagram, donde la publicación de Anthia superó los mil doscientos ‘me gusta’ en menos de una hora.

