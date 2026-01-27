Turismo

Turista australiano que se enamoró de la comida colombiana se enfocó en ilustrarla: es viral en redes

Su experiencia en Colombia le ha dado la vuelta al mundo gracias a sus obras artísticas.

27 de enero de 2026, 6:00 p. m.
Eddie White, australiano que retrata la cultura de Colombia a través de sus sabores.
La gastronomía colombiana se ha consolidado como uno de los grandes imanes para viajeros de todo el mundo, no solo por sus sabores, sino también por la posibilidad de conocer la diversidad cultural del país a través de sus platos.

Esto es posible gracias a la amplia paleta culinaria que se encuentra en el territorio nacional y que refleja la riqueza de sus regiones: desde el ajiaco santafereño, sopa emblemática de Bogotá, hasta la abundancia de la bandeja paisa, símbolo de la cultura paisa.

A raíz de esta fusión de sabores, texturas y aromas, numerosos turistas extranjeros han relatado sus experiencias al probar la comida colombiana, dejando en evidencia su satisfacción mediante comentarios llenos de elogios e incluso obras artísticas, como el caso del viajero australiano Eddie White, quien encontró en la gastronomía del país una fuente de inspiración que trascendió el paladar.

De acuerdo con su experiencia, su primer acercamiento al país no fue a través de su belleza paisajística, sino del gusto, al encontrar en platos como la mojarra frita y el arroz con coco que lo cautivaron tanto que decidió transformarlos en muestras artistas.

Estas obras, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, retratan la cultura colombiana a través de su comida, un proyecto que inició después del año 2017, cuando realizó su primera visita al país.

La segunda ocasión que regresó a Colombia fue en 2020, según narró en una entrevista para GastroPop, una época en la que se encontraba buscando un nuevo camino profesional y terminó adentrándose en una aventura que inicialmente lo llevó a conocer Bogotá y, luego, a Cartagena.

Al principio, el Centro Histórico de La Heroica se convirtió en su fuente de inspiración para hacer sus primera impresiones ilustradas del país. No obstante, al poco tiempo le surgió la idea de crear un abecedario ilustrado de la colombianidad, letra a letra, de la A a la Z.

Desde entonces, Eddie White encontró en la gastronomía colombiana la mejor forma de llevar a cabo este proyecto, destacando platos típicos como las arepas en múltiples versiones, empanadas y frutas, hasta postres como la natilla, el merengón, la oblea y el arroz con leche.

También ha ilustrado bebidas y dulces populares del país, reflejando su diversidad de sabores desde un trabajo que atrae las miradas de más artistas y más turistas extranjeros interesados en explorar el país, o que ya lo ha hecho y, al igual que él, han quedao encantados con su mezcla de sabores.

