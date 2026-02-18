ChatGPT permite verificar si el número que llama al celular es fiable o un fraude, sin necesidad de contestar

Las llamadas de números desconocidos es algo que suele ser común y en el mayor de los casos resulta complicado saber si se estas se tratan de un número legítimo o de una posible fraude.

A pesar de que ya existían diferentes herramientas para revisar, ahora una nueva función aparece con la integración de Malwarebytes en OpenAI, ofreciendo la capacidad de revisar números sin necesidad de contestar.

Revisar la autenticidad de una llamada se volvió sencillo con la herramienta de OpenAI que detecta posibles fraudes en segundos. Foto: Getty Images

Esta herramienta permite revisar números de celular, mensajes, correos electrónicos y enlaces sospechosos de manera inmediata, además, su uso es gratuito y accesible desde la aplicación tanto en iPhone como en Android, lo que la convierte en un recurso útil para protegerse de fraudes digitales.

Cómo funciona y cómo usarlo

Para comenzar, solo hay que abrir la sección de aplicaciones dentro de ChatGPT, localizar la ficha de Malwarebytes y pulsar en ‘Conectar’. La plataforma mostrará un aviso explicando la función de la integración y las precauciones que se deben tomar.

Una vez integrado, solo hay que abrir un chat nuevo y escribir la arroba (@). Al hacerlo, aparecerá un listado de aplicaciones compatibles. Para encontrar rápidamente Malwarebytes, basta con escribir la letra M y seleccionarla de la lista.

Una vez activada, basta con copiar y pegar el número de celular, el enlace o la dirección de correo en el chat. En segundos, Malwarebytes buscará en su base de datos y devolverá información relevante: la ubicación del número, si ha sido reportado como sospechoso o si se considera seguro.

Si no aparece Malwarebytes dentro de las primeras opciones enseñadas, podrá buscarlo en la barra. Foto: ChatGPT - Semana

También analiza enlaces acortados, ofreciendo orientación para evitar entrar en páginas peligrosas.

La aplicación es accesible para todos los usuarios, ya sea que utilicen la versión gratuita de ChatGPT o las versiones de suscripción Plus, Team o Enterprise. Aunque no siempre ofrecerá información exhaustiva, los datos básicos son suficientes para descartar llamadas y mensajes potencialmente fraudulentos.