Vicky Dávila choca con Roy Barreras por muerte de doña Cecilia y Kevin: “Cínico… usted ha hecho parte de esta porquería”

La crisis del sistema de salud sigue generando preocupación por todo lo que está pasando en el país y la postura del Gobierno Petro sigue siendo la misma: negar los problemas existentes.

El caso más reciente fue el de una mujer de 70 años que murió al interior de un dispensario de Cafam en Cúcuta, Norte de Santander, hecho que ha generado indignación en todo el país por el calvario que están viviendo los pacientes.

La mujer de la tercera edad estaba denunciando que desde 2025 no le han entregado unos medicamentos y unos pañales para su hijo en condición de discapacidad. Después de aparecer en cámara haciendo la denuncia, la señora se desplomó y murió en ese lugar.

Como el caso ha generado múltiples reacciones donde se le pide al Gobierno Petro reaccionar por todo lo que está pasando, el candidato presidencial, Roy Barreras, quien hizo parte de esta administración y del Pacto Histórico, se metió en el tema para cuestionar la situación.

En un giro más, de los tantos que ha dado en la política, Barreras pasó de ser fundador del Pacto Histórico, congresista de ese sector y embajador de Petro, a crítico del Ejecutivo.

“No hay disculpa que valga. Están muriendo niños y ancianos por falta de atención. Los servicios de urgencias están abarrotados y hay una crisis evidente del sector salud y van a seguir muriendo personas. El gobierno debe actuar ya; no hay tiempo de esperar hasta el 7 de agosto para garantizar medicamentos, citas, cirugías urgentes, diálisis, pago a clínicas y hospitales para que no cierren servicios vitales. Esto sí es una emergencia no solo económica, sino vital”, dijo Barreras.

Por esa razón, la candidata presidencial Vicky Dávila lanzó duras críticas contra Barreras, ya que una vez más cambia de postura sin problema alguno y está aprovechando una muerte para sacar réditos políticos.

“Roy, farsante… ha hecho parte de toda esta porquería, ayudó a que Petro fuera elegido, y ha apoyado a este Gobierno corrupto, como Cepeda, ¿y ahora le “habla duro” a Petro? Cínico”, dijo.

Agregó: “No engañe más a los colombianos. Doña Cecilia y Kevin son víctimas de este gobierno corrupto que acabó con el sistema de salud, que ha permitido que se sigan robando. Para ellos, doña Cecilia y Kevin, se acabó la vida y hay millones de colombianos más en riesgo de muerte. Punto”.

En otro escrito en su cuenta en X, Dávila aseguró que la crisis de la salud es evidente y que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Petro no le están prestando atención a la situación:

“Hoy son incontables los colombianos que están en riesgo de muerte sin medicamentos. Ahí tiene Petro, la crisis de la salud que provocó su gobierno corrupto, está matando a los colombianos más pobres. Miserables”.

El pasado 13 de febrero murió el niño de 7 años, Kevin Arley Acosta Pico, en el departamento de Huila, luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó debido a que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió, puede resultar peligrosa porque la persona no logra coagular y continúa sangrando internamente de manera grave.

Ante esta situación, el presidente Petro y el ministro Jaramillo intentaron minimizar lo ocurrido al culpar a la madre por dejarlo montar en bicicleta.