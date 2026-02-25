Confidenciales

Roy Barreras le habla duro a Gobierno Petro tras muerte de Cecilia Quintero en dispensario de Cúcuta: “No hay disculpa que valga”

La mujer de 70 años alcanzó a grabar un video denunciando que no le habían entregado unos pañales y un medicamento para su hijo.

25 de febrero de 2026, 8:39 a. m.
Roy Barreras y Cecilia Quintero.
Roy Barreras y Cecilia Quintero. Foto: SEMANA y pnatallazo de video tomado de la cuenta en X: @mapias15

La crisis de la salud sigue afectando a miles de personas en Colombia. En las últimas horas, una mujer de 70 años murió en Cúcuta al interior de un dispensario de Cafam, minutos después de haber denunciado que desde el año pasado estaba esperando que le entregaran unos pañales y un medicamento a su hijo discapacitado.

Pasaron pocos minutos después de haber realizado la denuncia en video y Cecilia Quintero se desplomó. Murió en el lugar.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Tras lo anterior, el precandidato presidencial Roy Barreras le hizo un llamado al Gobierno Petro, para que hechos como el de Quintero no sigan pasando.

“¡No hay disculpa que valga! ¡Están muriendo niños y ancianos por falta de atención! ¡Los servicios de urgencias están abarrotados! Hay una crisis evidente del sector salud y van a seguir muriendo personas. ¡El Gobierno debe actuar ya! ¡No hay tiempo de esperar hasta el 7 de agosto para garantizar medicamentos, citas, cirugías urgentes, diálisis, pago a clínicas y hospitales para que no cierren servicios vitales! ¡Esto sí es una emergencia no solo económica, sino vital!”, dijo Barrerras a través de su cuenta en X.

