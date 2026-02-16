Famisanar señaló a IPS Rohi de facturar servicios a pacientes fallecidos y de otras presuntas irregularidades

El agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallego, denunció un presunto caso de corrupción en la IPS Rohi, tras detectar graves irregularidades en la facturación, entre ellas, cobros a nombre de pacientes fallecidos.

Según el funcionario, el contrato con esa institución fue terminado de manera unilateral el pasado 31 de diciembre, luego de encontrar evidencias documentales que comprometerían su operación.

“Se les encontraron evidencias de facturación a pacientes fallecidos, irregularidades en la facturación y otros temas que muestran que se trata de una IPS involucrada en corrupción“, afirmó el interventor, quien aseguró tener en su poder los soportes que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.

El funcionario también informó que la situación fue reportada a la Secretaría de Salud departamental, con el fin de que se realicen auditorías que permitan verificar las condiciones de habilitación de la IPS y el cumplimiento de los requisitos por parte de su personal en Cundinamarca y Bogotá.

En medio de la denuncia, el agente interventor manifestó su preocupación por su seguridad personal, la de su familia y la de los trabajadores de la EPS, tras asegurar que ha sido blanco de señalamientos y ataques en redes sociales. “Muchos utilizan las redes para tratarnos de delincuentes, cuando lo que hacemos es combatir la corrupción“, sostuvo.

El funcionario enfatizó que la actual intervención busca fortalecer el servicio y garantizar una atención más eficiente a los afiliados, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar denunciando irregularidades. “Hasta el último momento iré en contra de los corruptos“, afirmó.

Finalmente, señaló que estas acciones se enmarcan en la política de cero tolerancia frente a la corrupción promovida por el Gobierno de Gustavo Petro y advirtió que las IPS involucradas en prácticas ilegales serán retiradas del sistema de salud.