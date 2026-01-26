Interventor de Famisanar responde a señalamientos del representante Andrés Forero: “Hechos, no relatos”

El agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, respondió a los señalamientos del representante a la Cámara Andrés Forero, quien cuestionó una fiesta de fin de año de la entidad.

“Hacen fiestas con la plata de la salud (...) Mientras 37 pacientes con esclerosis múltiple estaban sin medicamentos desde octubre, el interventor Gallo hizo una fiesta de fin de año por $119 M”, dijo Forero.

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

El representante pidió información sobre esto al agente interventor, pero mencionó que fue negada: “El turbio interventor Gallo me negó la información diciendo que es ‘reservada’. Sin embargo, personas que trabajan en Famisanar y están asqueadas con lo que están haciendo nos enviaron fotos y un resumen de los costos del fiestón”.

Ante esto, Gallo se pronunció sobre la situación de la entidad y los avances alcanzados durante los primeros 60 días de intervención, en medio del debate político y mediático sobre el sistema de salud.

Gallo señaló que desde la EPS se reconoce el control político y la deliberación pública, pero insistió en la necesidad de rigor en la discusión. “En EPS Famisanar respetamos el control político y la deliberación pública. Pero también exigimos lo mismo: rigurosidad, responsabilidad y datos verificables”, afirmó.

Así mismo, agregó que “la salud de millones de afiliados merece más que titulares”. De acuerdo con el interventor, en este periodo se han adoptado “medidas concretas de orden administrativo y disciplina financiera”, que ya presentan resultados.

Entre los indicadores mencionados, destacó una reducción del 43 % de la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.

En relación con los gastos administrativos, Gallo recordó que el sector salud cuenta con un tope regulado del 8 % por vigencia. Indicó que “en octubre de 2025 este indicador estaba en 6,7 % y cerramos el año en 5,4 %, reflejando austeridad, control y eficiencia en la gestión de los recursos”.

Sobre la atención a los usuarios, el interventor sostuvo que la evaluación de la intervención no debe centrarse en el “ruido mediático”, sino en la capacidad de estabilizar la operación y proteger el servicio. “Nuestra prioridad es una sola: garantizar continuidad, acceso y calidad, sin excusas y sin improvisación”, expresó.

En cuanto al rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), informó que se implementaron acciones de choque y seguimiento que permitieron reducir los casos acumulados de 11.857 a 5.017, lo que representa una disminución del 58 %. “Sabemos que para los usuarios lo importante es recibir respuesta”, añadió.

Respecto a las tutelas, Gallo indicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos como parte del compromiso con el acceso efectivo a los servicios de salud. “La tutela no debe ser el camino habitual para lograr atención”, señaló, al explicar que tras un pico de 2.775 tutelas en octubre, la cifra se redujo a 1.808 en diciembre.

El interventor también destacó la implementación de la estrategia Ruta Región, con recorridos y verificación directa en los últimos 60 días en Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico. Estos espacios, según explicó, “han permitido el diálogo técnico y la escucha activa con autoridades locales y prestadores, para mejorar la experiencia de los afiliados”.

Finalmente, Gallo extendió una invitación al representante Forero a una mesa técnica de gestión, con presencia de los equipos responsables y soporte documental, para revisar avances y retos “de manera seria”. Concluyó que “Famisanar no será instrumento de debates electorales. La salud es un asunto de país, no de campaña”.