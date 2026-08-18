El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas, hospitales y vías.

Las condiciones que enfrentan miles de personas en las zonas afectadas también representan un desafío para las autoridades sanitarias, que reforzaron la vigilancia epidemiológica para detectar posibles brotes de enfermedades.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó este martes 18 de agosto, en entrevista con Caracol Radio, que existe un riesgo sanitario particular en los lugares donde las familias permanecen en albergues temporales, donde hay dificultades para tener acceso a agua potable o los servicios médicos presentan limitaciones.

El riesgo aumenta en los albergues

De acuerdo con la ministra, las condiciones posteriores a una emergencia de esta magnitud pueden favorecer la aparición de enfermedades.

El hacinamiento, los problemas de saneamiento, las dificultades con el suministro de agua y las condiciones propias de los albergues son algunos de los factores que mantienen bajo vigilancia las autoridades.

Entre las principales preocupaciones están las infecciones respiratorias.

La concentración de personas en espacios reducidos puede facilitar su transmisión, por lo que los equipos de salud están atentos a cambios inusuales en el comportamiento de estas enfermedades.

A este escenario se suma la preocupación por el sarampión.

Vesga aseguró que se han reportado algunos casos que permanecen bajo seguimiento epidemiológico y señaló que uno de los objetivos de las brigadas desplegadas en las zonas afectadas es identificar oportunamente posibles brotes.

Ana María Vesga, ministra de Salud, explicó las medidas adoptadas para prevenir posibles brotes de enfermedades tras el terremoto en Colombia. Foto: SEMANA

El INS mantiene vigilancia en las zonas afectadas

El Instituto Nacional de Salud desplegó brigadas y grupos de trabajo en los territorios afectados por el terremoto.

Según explicó la ministra, estos equipos realizan un levantamiento epidemiológico y mantienen activas las alertas ante cualquier comportamiento inusual de enfermedades.

La estrategia también contempla la revisión de los esquemas de vacunación, especialmente en los lugares donde permanecen personas damnificadas.

La vigilancia busca detectar rápidamente casos que puedan representar un riesgo para comunidades que comparten espacios temporales.

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Agua, alimentos y saneamiento, otros puntos de atención

El acceso al agua segura es otro de los factores que preocupa después de una emergencia.

Las dificultades para garantizar agua potable y condiciones adecuadas de higiene pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por agua y alimentos.

Por esa razón, la vigilancia sanitaria no se limita a las enfermedades respiratorias.

Las autoridades también deben permanecer atentas a eventos asociados con problemas de saneamiento y a otras condiciones que pueden aparecer cuando se interrumpen temporalmente los servicios básicos.

La advertencia de MinSalud debe entenderse como una medida de prevención y vigilancia.