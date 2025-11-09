Muerte del universitario Jaime Esteban Moreno: la discoteca Before Club se pronunció nuevamente

En Colombia, hay conmoción por la muerte del universitario de Los Andes Jaime Moreno, en medio de una riña, minutos después de haber salido de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Los hechos se presentaron durante la madrugada del 31 de octubre. En varios videos que circulan en redes sociales se pudo apreciar la brutal golpiza que recibió Moreno, quien tenía 20 años, a manos de Juan Carlos Suárez, sujeto que está siendo judicializado. Junto a este, otro individuo identificado como Ricardo González Castro, quien está prófugo de la justicia.

De izquierda a derecha: Jaime Esteban Moreno y Ricardo González Castro, el otro hombre que presuntamente está implicado en su asesinato y es buscado por las autoridades. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Cámara de seguridad de Before Club

Mientras faltan por aclararse muchas cosas sobre la muerte de Moreno, las autoridades sellaron, durante la madrugada del sábado 8 de noviembre, la discoteca Before Club.

En medio de un operativo llevado a cabo por Policía Metropolitana de Bogotá, las Secretarías de Salud y Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía de Chapinero, se argumentó que la discoteca Before Club tenía irregularidades sanitarias, motivo por el cual ordenaron su cierre temporal por tres días.

Tras lo anterior, desde la discoteca Before Club decidieron pronunciarse a través de un comunicado en el que indicaron que la medida tomada durante las últimas horas contra dicho establecimiento nocturno fue desproporcionada.

Juan Carlos Suárez, uno de los hombres señalados de asesinar a Moreno. | Foto: Pantallazo audiencia

“No se encontró ninguna causal técnica-jurídica que justificara una medida de cierre. Sin embargo, en un giro digno de realismo mágico, se impuso un sellamiento preventivo por tres (3) días, basado en una observación ocular —sin estudio técnico ni análisis de laboratorio— que ‘podría’ corresponder a plagas, ubicadas además en zonas ajenas al área habilitada para operación”, se indicó desde la discoteca Before Club.

Así mismo, afirmaron que Before Club, la discoteca donde estuvo Moreno antes de ser asesinado, tiene al día la documentación que se requiere para operar.

“Celebramos la agudeza visual de los inspectores, capaces de diagnosticar sin microscopio ni acta técnica, y lamentamos que esta medida haya sido utilizada como insumo para titulares alarmistas que distorsionan la realidad de un club en plena fase de construcción”, agregaron.