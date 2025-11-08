Suscribirse

Nación

Caso Jaime Esteban Moreno: sellan Before Club, el bar donde el estudiante de Los Andes pasó sus últimas horas

El lugar permanecerá cerrado hasta que se aclaren los hechos y se corrijan las falencias del establecimiento.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 2:21 p. m.
Sellan establecimiento en el que el joven pasó la noche de su fallecimiento.
Jaime Esteban Moreno - Before Club | Foto: Foto 1: A.P.I - Foto 2: Instagram: @before_col

En la más reciente noche de Halloween, Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, presuntamente falleció tras recibir fuertes golpes a manos de Juan Carlos Suárez, quien en compañía de otro sujeto lo atacó al salir de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero.

En medio de la investigación que adelantan las autoridades, W Radio reveló que, en la mañana de este sábado, 8 de noviembre, se llevó a cabo un operativo en el que se realizaron pesquisas dentro del establecimiento, con el fin de obtener más información sobre lo ocurrido el pasado 31 de octubre.

Jaime Esteban Moreno y Juan Carlos Suárez.
Jaime Esteban Moreno y Juan Carlos Suárez. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Según el mencionado medio, en el lugar se se hallaron varias irregularidades sanitarias, lo que motivó su sellamiento hasta que se solucionen los inconvenientes y se autorice su reapertura.

Debido al polémico caso de la muerte de Jaime Esteban Moreno, se retomaron los procesos de vigilancia a Before Club, que habría estado incumpliendo varias de las normas establecidas para los establecimientos nocturnos, como el exceso de ruido y la ampliación de los horarios de servicio.

Contexto: Este es el expediente del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en una fiesta de Halloween

El comunicado oficial de Before Club tras la muerte de Jaime Esteban Moreno

A través de sus redes sociales, la dirección general de Before Club emitió un comunicado oficial después de que se conociera que el joven estudiante murió minutos después de salir del lugar.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de los asistentes a nuestra fiesta de Halloween, celebrada el pasado 30 de octubre. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este difícil momento. Before Club ha sido, es y seguirá siendo un espacio de amor, arte y respeto, donde la seguridad y el bienestar de nuestros asistentes son prioridad absoluta”, se lee en el comunicado.

Contexto: Se conoce lo que dijo hombre tras presuntamente asesinar a Jaime Esteban Moreno: testigo reveló lo que hablaron y contó todo

Además, no dudaron en aclarar que la disputa entre los estudiantes de la Universidad de Los Andes se dio a las afueras de su local, por lo que desconocen detalles de lo ocurrido.

“Informamos a la opinión pública que los hechos ocurrieron fuera del establecimiento, varios minutos después de que el asistente se retirara del evento en la madrugada del 31 de octubre. Según registros internos y verificación de las autoridades, el fallecimiento tuvo lugar a más de tres cuadras de la Avenida Caracas, en un punto completamente ajeno al perímetro de operación de Before Club. De manera preliminar, se ha confirmado que los presuntos responsables —quienes también asistieron al evento— ya están siendo judicializados, y desde Before Club reiteramos nuestra plena disposición de colaborar con las autoridades para facilitar la identificación de cualquier agresor faltante”, se lee.

