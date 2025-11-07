Las autoridades están tras la búsqueda de Ricardo González Castro, de 22 años, quien es señalado de ser uno de los asesinos de Jaime Esteban Moreno. Después del crimen, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre, el hombre huyó y no se sabe nada de su paradero.

Sin embargo, poco a poco han ido apareciendo algunas pistas de lo que hizo y dijo después del crimen. De hecho, se conocieron unos videos que muestran al hombre yendo a trabajar tranquilamente en el sector de San Victoria, en Bogotá, donde atendía un puesto de comida rápida.

Esto lo hizo el 1 de noviembre, horas después de que se confirmara la muerte y por ende el asesinato del estudiante de Los Andes. Allí, González Castro habló con un hombre y le contó su versión de los hechos, poco antes de que desapareciera sin dejar ningún rastro.

Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol

El ciudadano habló con Noticias Caracol y reveló lo que le dijo el supuesto asesino de Moreno. “Llegó como a las 9:30 de la mañana y me comentó que había tenido un problema, que tuvo una reacción y se agarró a a pelear”, relató.

El testigo aseguró que el sujeto tenía raspados los dedos y uno de sus codos, lesiones que le habrían quedado por lo que pasó en Chapinero. Al parecer, en ese momento no sabía que la víctima había fallecido producto de la brutal golpiza que aparentemente le propinó junto a Juan Carlos Suárez, quien hoy está detenido.

“Él no sabía, él estaba inocentemente. Dijo que sí lo había golpeado y le habían dado muy duro, pero no sabía que el muchacho habría fallecido. Él vino normal a cumplir con su horario de trabajo”, indicó.

Un detalle clave es que González llegó a su lugar de trabajo con la misma ropa que tenía puesta cuando supuestamente atacó a Jaime Moreno. Además, llevaba el cordón del celular que cargaba para todo lado.

Una semana después del asesinato del universitario Jaime Esteban Moreno, uno de los presuntos responsables continúa prófugo de la justicia. Noticias Caracol tuvo acceso a un testimonio clave para la investigación y a las grabaciones de las cámaras que lo captaron en su lugar de… pic.twitter.com/ibkGjtgblH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

Ese día, según el testigo, no vio ningún cambio en el joven, no se veía para nada asustado. “Él no llegó borracho ni nada, llegó muy normal, un poco amanecido pero nada más”, señaló.

“Él me comentó la pelea, pero no me comentó que de pronto se hubiera muerto el muchacho. Él estaba inocente y por ahí se vino a enterar en la tarde cuando le dijeron la noticia”, añadió.

Por último, la persona del sector contó lo que el presunto asesino le dijo a su jefe sobre el motivo por el que se tenía que ir, al parecer sería una mentira y desde ese momento comenzó a huir de las autoridades.

“Yo noto que como a las 3:00 de la tarde él ya no estaba ahí. Yo le pregunté a otro compañero que dónde estaba y me dijo que se había ido porque la familia lo había llamado porque iban a poner un puesto en donde él vive”, relató.

De esta manera, prácticamente González Castro renunció al sitio donde vendía comida rápida. “El jefe quedó sano porque le dijo que se iba a ir a trabajar con la familia”, comentó.