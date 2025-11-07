Suscribirse

Nación

Aparecen videos que muestran lo que hizo uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno después de la golpiza: hay detalle clave

Las imágenes ya se encuentran en poder de la Fiscalía y son una pieza importante dentro de la investigación que se adelanta.

Redacción Nación
7 de noviembre de 2025, 1:30 p. m.
Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos.
Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol

Juan Carlos Suárez es, hasta el momento, el único capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza al salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Sin embargo, en los videos se ve cómo otro sujeto también participó en el crimen. Incluso, al parecer, una de las patadas que le propinó a la víctima fue la que lo dejó inconsciente y en el piso.

Aquí se observa al sujeto caminando tranquilamente por el sector horas después de la agresión.
Aquí se observa al sujeto caminando tranquilamente por el sector de San Victorino horas después de la agresión. | Foto: Noticias Caracol

Este hombre ha sido identificado como Ricardo González Castro, de 22 años, quien está siendo buscado por las autoridades. Por el momento, no se tiene ningún rastro de su paradero.

No obstante, una nueva pista se dio a conocer: aparecieron unos videos en los que se ve lo que hizo el presunto asesino en las siguientes horas después de que, supuestamente, agrediera a Jaime Esteban Moreno.

Noticias Caracol reveló el material audiovisual en el que se aprecia que el joven fue a trabajar con normalidad al sector de San Victorino y hasta llevaba la misma ropa que habría utilizado en el ataque. Según se conoció en su momento, González Castro atendía un puesto de comidas rápidas en este sector de la ciudad de Bogotá.

En los videos se le ve caminando tranquilamente por el sitio; sin embargo, esto cambió hacia las 12 del mediodía del sábado primero de noviembre, ya que en uno de los audiovisuales se le ve corriendo de manera apresurada y después de eso no se sabe nada de su paradero.

Además, en una de las grabaciones se observa que el sujeto, antes de huir, estuvo hablando con una persona. Noticias Caracol entrevistó a este ciudadano y, según dijo, Ricardo González le contó su versión de lo que había ocurrido con el estudiante de Los Andes.

“Me comentó que había tenido un problema y que tuvo una reacción de ponerse a pelear”, relató. De hecho, al parecer, el supuesto asesino tenía raspados los dedos y uno de los codos, lesiones que se habrían producido en medio del brutal ataque a Jaime Esteban Moreno.

Por lo visto, en ese momento, el sujeto no tenía idea alguna de que la víctima había fallecido, ya que llegó a San Victorino 14 horas después de que se declarara el fallecimiento del joven tras la golpiza.

El testigo afirmó que vio a González Castro muy normal y tranquilo, simplemente le comentó cómo fue que ocurrió lo que él denominó una pelea, pese a que en los videos se ve que Jaime Esteban Moreno nunca respondió a los golpes que le propinaron.

Antes de huir, el hoy presunto asesino renunció a su puesto de trabajo y dijo, de acuerdo con el testimonio, que se iba porque junto a su familia abriría un puesto de comidas. Tras esto, una cámara captó el momento en el que salió corriendo y no se sabe nada más de él, es un misterio su paradero.

