Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

La Policía está tras la búsqueda del otro hombre que estaría implicado en la brutal golpiza y asesinato de Jaime Esteban Moreno. El estudiante de Los Andes falleció tras las graves lesiones que le propinaron el pasado viernes, 31 de octubre.

Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz es el único detenido por el crimen, por lo que las autoridades intentan establecer el paradero de quien sería su cómplice. En las últimas horas, se conoció el nombre del sujeto y un video en el que se le ve saliendo del Before Club, discoteca en la que estaban antes de la golpiza.

Jaime Esteban Moreno y el otro implicado en su asesinato. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: @castajuridicosasociados

De acuerdo con la emisora W Radio, el otro hombre que, al parecer, participó en el asesinato fue identificado como Ricardo González Castro, quien tendría 22 años de edad y sería oriundo de Cartagena.

El medio de comunicación indicó que el sujeto trabajaba en San Victorino, centro de Bogotá, como vendedor en un puesto de comida rápida. La emisora habló con su jefe y este fue quien reveló estos datos. González Castro es hoy buscado por las autoridades.

Al parecer, un día después de la golpiza a Jaime Esteban, el hombre le contó a su jefe que había estado involucrado en una riña con otras personas. Con el paso de las horas y al ver la magnitud de lo ocurrido, el sujeto renunció y por eso el dueño del puesto de comidas le habría dado 100 mil pesos.

Juan Carlos Suárez Ortiz, el otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno. | Foto: No

Además, W Radio indicó que el papá de presunto asesino de Moreno se comunicó con el jefe de su hijo y le pidió que si llegaba a tener algún tipo de comunicación con el joven, por favor le dijera que se entregara y dejara de huir de las autoridades.

Por el momento, es un verdadero misterio el paradero de González Castro. Las autoridades están tras su búsqueda e intentan esclarecer qué fue lo que pasó para que se desatara la golpiza en contra del joven de 20 años de edad.

Juan Carlos Suárez Ortiz, su cómplice, se encuentra detenido y a la espera de que este miércoles se realice la audiencia en la que un juez decidirá si lo envía a la cárcel, mientras avanza el proceso en su contra.