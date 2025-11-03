Suscribirse

Bogotá

Él es Juan Carlos Suárez, el capturado por la muerte del estudiante de Los Andes Juan Esteban Moreno tras una fiesta de Halloween

Es acusado de propinarle una brutal golpiza.

Redacción Semana
3 de noviembre de 2025, 3:14 p. m.
No
Juan Carlos Suárez Ortiz, el presunto agresor; Jaime Esteban Moreno, la víctima.

Una fiesta de Halloween el 30 de octubre, que se celebró en la discoteca Before Club Bogotá, en la avenida Caracas con calle 63, terminó de manera trágica en la madrugada del viernes 31.

Varios de sus participantes se trenzaron en una pelea que finalmente le costó la vida al estudiante de la Universidad de los Andes Juan Esteban Moreno.

Su caso hizo recordar a muchos la muerte de Luis Andrés Colmenares, otro estudiante de los Andes, muerto también por una golpiza tras una fiesta de Halloween en 2010, cuyo caso incluso ha inspirado cátedras de Derecho y hasta una serie de Netflix.

Luis Andrés Colmenares falleció el 31 de octubre de 2010.
Luis Andrés Colmenares falleció el 31 de octubre de 2010.

Una testigo de la pelea en la que murió Juan Esteban Moreno, identificada como Emperatriz Carreño, le contó a Noticias Caracol lo ocurrido.

“Jaime Esteban está aquí, y está golpeándose con un muchacho de negro, no con el que tenía la cabeza pintada de rojo y estaba sin camisa, con otro muchacho de negro. Le da un golpe y Jaime Esteban cae y pierde el equilibrio. Cae contra la puerta y se pega aquí contra esto (señalando el borde de la puerta)”, mencionó inicialmente la mujer.

Contexto: Crimen de Jaime Esteban Moreno: vecina que lo vio todo reveló testimonio clave. “Fue terrible, luchó mucho por su vida”, dijo

El que tenía la cabeza pintada de rojo, según determinaron las autoridades, es Juan Carlos Suárez, otro estudiante de la Universidad de los Andes que permanece detenido por los hechos.

Juan Carlos es un estudiante de Ingeniería mecánica de 27 años de edad.

Según su perfil en la red social LinkedIn, cursa la carrera de ingeniería industrial y cuenta con “habilidades en el manejo de herramientas informáticas como Excel (nivel avanzado), Matlab, Ansys e Inventor Professional”.

Contexto: Causa de la muerte y sospechosos del crimen de Jaime Esteban Moreno: habla el abogado de la familia del estudiante de Los Andes

Según el diario El Tiempo, Juan Carlos aparece registrado en el Sisbén dentro de la categoría de condición vulnerable y le aparecen algunas anotaciones por “comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte masivo de pasajeros” por haberse colado sin pagar en estaciones de TransMilenio.

“El ciudadano en mención es sorprendido ingresando indebidamente por las puertas laterales de la estación de TransMilenio Distrito Grafiti, poniendo en riesgo su integridad, la de terceros y la operación del sistema de transporte masivo”, dice un registro de la Policía Nacional.

Contexto: En video quedó registrada la brutal golpiza por la que habría muerto el joven estudiante de Los Andes en Bogotá

Sin embargo, se conoció en la audiencia de solicitud de legalización de captura en su contra, que no hay antecedentes en el Sistema Penal.

Junto a Juan Carlos, las autoridades capturaron a dos mujeres, sin embargo, posteriormente fueron dejadas en libertad, pues la Fiscalía consideró que no había pruebas que las vincule al crimen y las dejó en libertad.

Ahora, las autoridades tratan de establecer quién es el segundo hombre señalado de haber participado en la fatal golpiza.

