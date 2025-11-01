En video quedó registrada la brutal golpiza por la que habría muerto el joven estudiante de Los Andes en Bogotá

Un videoaficionado registró la brutal golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que murió después de los hechos que se registraron en medio de la celebración de la Noche de Brujas en Bogotá.

En las imágenes publicadas por W Radio se observa el momento en que un hombre sin camiseta y con la cabeza aparentemente rapada ataca en repetidas ocasiones a quien sería la víctima de la fatal golpiza: Jaime Esteban Moreno.

La pieza audiovisual de 21 segundos se convierte en una prueba contundente para las autoridades que investigan el crimen contra el joven estudiante de la Universidad de los Andes, quien estaba departiendo la celebración de Halloween en un bar conocido como Before Club +, en la localidad de Chapinero.

En el video se observa el momento en que dos guardias de seguridad y un carretero evidencian la brutal golpiza que recibe Moreno por el hombre aparentemente rapado. Mientras que una tercera persona, que viste camiseta blanca, intenta meterse en la riña para detener la paliza que le estaban propinando a la víctima.

El coronel Jorge Ariza entregó más detalles sobre la identidad de los tres capturados por la brutal golpiza que causó la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Segundos después de esos momentos de tensión, en el cuadro de la imagen aparecieron dos mujeres corriendo hacia el lugar de los hechos. Ellas vestían disfraces de colores azul y negro.

Todas esas características concuerdan con el hombre y las dos mujeres que fueron capturadas en las últimas horas por la Policía de Bogotá, después de que un testigo los señalara de ser los responsables del grave hecho que dejó sin vida al joven de tan solo 20 años.

La Policía confirmó que los presuntos atacantes serían Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, todos capturados en el lugar de los hechos donde fue hallada la víctima.

El coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó, a través de un video, que “en este lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas, los cuales de manera inmediata, en la zona de atención, logran la captura de ellos”.