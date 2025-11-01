Suscribirse

Libres las mujeres que habrían participado en brutal golpiza a estudiante de los Andes, ¿qué pasó con el tercer capturado?

Jaime Esteban Moreno murió durante la celebración de halloween en Bogotá.

Redacción Semana
1 de noviembre de 2025, 11:56 p. m.
La muerte de Jaime Esteban Moreno en la localidad de Chapinero, en Bogotá, empieza a dejar sus primeros efectos judiciales después de que quedaran libres las dos mujeres que fueron capturadas por la Policía, por su presunta participación en la brutal golpiza al estudiante de la Universidad de los Andes.

La Policía confirmó en su momento que las dos mujeres “de nacionalidad extranjera” fueron puestas ante la Fiscalía General de la Nación, para que fueran procesadas por el delito de lesiones personales, teniendo en cuenta que para ese momento Moreno seguía con vida.

Sin embargo, fuentes dentro del proceso le confirmaron a SEMANA que las mujeres detenidas por este hecho quedaron libres en las últimas horas después de que no se encontraran elementos materiales probatorias que las responsabilice en la agresión al joven de 20 años.

¿Qué pasó con Juan Carlos Suárez Ortiz?

SEMANA conoció que un juez de control de garantías legalizó la captura del único hombre capturado hasta el momento por este hecho, pues hay suficiente material probatorio que lo podría vincular con la muerte del joven.

El próximo miércoles 5 de noviembre, la justicia tendría lista la cita para que a Juan Carlos Suárez le imputen cargos y un juez de la República decida si le impone una medida de aseguramiento en la cárcel.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, murió después de haber sido agredido
Jaime Esteban Moreno Jaramillo murió después de haber sido agredido. | Foto: FB/UniandesCol Y X/@H75Harry

Suárez Ortiz habría sido identificado por un testigo que estuvo en la escena del crimen como el hombre que golpeó en repetidas ocasiones con puños y patadas a Moreno. La Policía lo capturó cuando vestía una chaqueta de color café y tenía la cara pintada de color rojo por la celebración de la Noche de Brujas.

Un video aficionado dejó en evidencia el momento en que Juan Carlos Suárez, al parecer, habría interceptado a la víctima en la localidad de Chapinero, para propinarle una brutal golpiza que presuntamente le ocasionó la muerte.

Contexto: En video quedó registrada la brutal golpiza por la que habría muerto el joven estudiante de Los Andes en Bogotá

En esas imágenes también se observa a un tercer hombre que intentó por todos los medios parar la paliza que le propinaron a la víctima. Así mismo, aparecieron corriendo las dos mujeres que fueron capturadas junto a Suárez Ortiz y después quedaron libres.

Las dos mujeres, que fueron identificadas por la policía como de “nacionalidad extranjera”, vestían disfraces de color azul y negro, cuando aparecieron en el video del ataque y después en las imágenes cuando estaban siendo capturadas por lesiones personales.

