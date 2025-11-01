Suscribirse

Hermano de Luis Andrés Colmenares se pronuncia por la muerte de estudiante de Los Andes: “La historia se repite”

Jorge Colmenares, exconcejal de Bogotá, exigió justicia a las autoridades e hizo un llamado de atención a la Alcaldía de Bogotá.

Redacción Semana
1 de noviembre de 2025, 8:49 p. m.
Una ola de rechazo y consternación ha provocado en las últimas horas la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que, con tan solo 20 años, habría sido asesinado en medio de una brutal golpiza durante la noche de Halloween en Chapinero, una localidad al oriente de Bogotá.

En medio de los cuestionamientos que han salido sobre este caso, habló Jorge Colmenares, exconcejal de Bogotá y hermano de Luis Andrés Colmenares, el también estudiante de la Universidad de los Andes que murió en extrañas circunstancias, después de asistir a una fiesta de Halloween con varios compañeros en el año 2010.

Jorge Colmenares utilizó su cuenta de X para manifestar: “La historia se repite otra vez. Toda mi solidaridad y la de mi familia con los familiares de Jaime Moreno. Exigimos justicia. Detrás de esta falta de conciencia, control, protocolos quedan familias rotas para siempre”.

De hecho, la muerte de Moreno ha sido muy relacionada con el caso Colmenares, pues los dos estudiaban en la prestigiosa Universidad de los Andes y murieron de manera trágica durante la celebración de la noche de Halloween en Bogotá.

Esta situación también llevó a Jorge Colmenares a dejarle un mensaje a la Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, señalando que “debe ser una ciudad que cuide la vida”.

Por otra parte, la noche de Halloween de este año también dejó la muerte de un egresado al interior de la Universidad Nacional, otro caso que se suma a la oleada de inseguridad y violencia de las últimas horas.

La Policía de Bogotá confirmó que tras la muerte de Moreno fueron capturados un hombre y dos mujeres de “nacionalidad extranjera”: Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, todos en el lugar de los hechos donde fue hallada la víctima.

“En este lugar se encuentra un testigo, el cual nos informa la presunta acción de tres personas, de las cuales de manera inmediata, en la zona de atención, logran la captura de ellos”, manifestó el coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un video aficionado también se convirtió en la prueba reina que tienen las autoridades para judicializar a los presuntos responsables, teniendo en cuenta que se observa la brutal golpiza que recibió la víctima y las personas que habrían participado en el ataque que dejó otro joven muerto durante la celebración de Halloween en la capital del país.

