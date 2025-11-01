Universidad Nacional reportó la muerte de un egresado al interior del campus en la noche de Halloween

La Universidad Nacional dio a conocer este sábado, 1 de noviembre, una triste noticia que enluta a toda la comunidad. Según explicó la institución, un joven egresado del programa de Biología falleció dentro del campus.

A través de un comunicado a la opinión pública, la institución de educación superior explicó que los hechos sucedieron en cercanías del edificio 425, que es el Instituto de Ciencias Naturales, y la Calle 53, en la sede de Bogotá.

“La Rectoría, la Vicerrectoría de Sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentan profundamente el fallecimiento de un egresado del programa de Biología, ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre en el arboretum del campus”, señaló.

La universidad indicó que en horas de la mañana de este sábado hizo presencia en el Campus unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General, para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a Medicina Legal.

COMUNICADO CONJUNTO No. 2 | Rectoría, Vicerrectoría de Sede y Decanatura de la Facultad de Ciencias. pic.twitter.com/DVG4PtUcLo — Sede Bogotá - Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) November 1, 2025

Se espera que las autoridades logren esclarecer las causas de la muerte del joven al interior del campus universitario. “La Rectoría, la Sede Bogotá y la Facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado”, señaló la institución.

Esta triste noticia se suma a un nuevo hecho de violencia que ocurrió en el marco de la celebración del Halloween en Bogotá, donde un estudiante de la Universidad de Los Andes murió en medio de una fuerte golpiza.

El joven murió en la noche de este viernes, 31 de octubre, debido a las serias lesiones que le causó una golpiza de la que fue víctima en horas de la madrugada, después de salir de una fiesta por la celebración del Halloween.

Jaime Esteban, de 20 años, cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes.

En su perfil de LinkedIn se identificaba como un joven interesado en la tecnología, la innovación y la ciberseguridad, y había manifestado su intención de cursar un semestre en el exterior en 2026.