Padres de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes muerto tras fuerte golpiza, piden justicia: “Nos enfrentamos al peor dolor”

Una conmovedora carta se conoció en las últimas horas por parte de los padres de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una fuerte golpiza, cuando salía de una fiesta de Halloween en la madrugada del viernes, 31 de octubre.

El joven murió en horas de la noche de este viernes, después de varias horas internado en un centro médico de la ciudad de Bogotá, tras ser atacado por varias personas que lo persiguieron varias cuadras en la localidad de Chapinero, según el relato de un amigo de la víctima.

De acuerdo con el relato del testigo de los hechos, en un informe policial que conoció SEMANA, entre los atacantes se encontraban dos hombres y dos mujeres, quienes también se encontraban disfrazados esa noche.

Las autoridades revelaron que se trata de un hombre de nacionalidad colombiana y dos mujeres de nacionalidad extranjera, quienes fueron capturados muy cerca del lugar de los hechos.

Se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, todos capturados en el lugar de los hechos donde fue hallada la víctima, en graves condiciones, según el reporte.

Revelan la identidad de los tres capturados por la brutal golpiza que causó la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá. El coronel Jorge Ariza entregó más detalles. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/o74i4Iibn5 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 1, 2025

Tras lo hechos, los padres del menor víctima publicaron una sentida carta, donde además de expresar el dolor que sienten en este momento, le pidieron a las autoridades que hagan justicia.

“Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo JAIME ESTEBAN MORENO JARAMILLO ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación”, señalaron.

En el texto señalaron: “Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destruida le cortaron sus sueños, sus planes, sus proyectos”, tras destacar las virtudes del joven.

Carta papás Jaime Moreno | Foto: Suministrada a Semana

Entre estas mencionaron que hacia parte de la selección de ajedrez de la Universidad, así como que era un joven aplicado, bilingüe, gran programados y hábil en el desarrollo de aplicaciones.