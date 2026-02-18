Judicial

Fracasó preacuerdo con los dos implicados en el crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes; Fiscalía los acusó por homicidio

El ente acusador los acusó por el delito de homicidio agravado y se exponen a una condena de 50 años de prisión.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 6:18 p. m.
Juan Carlos Suárez, el presunto asesino, es también estudiante de la Universidad de Los Andes
El proceso por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido el pasado 31 de octubre tras una fiesta de Halloween, tomó un nuevo rumbo este miércoles 18 de febrero.

Esto ocurrió luego de que la fiscal de la Unidad de Vida asegurara que no se había podido llegar a un preacuerdo con los dos procesados, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, pese a su pública aceptación de los cargos.

En la diligencia judicial llevada a cabo la tarde de este miércoles, se informó que se continuaría con la acusación por el delito de homicidio agravado en contra de los dos jóvenes, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en un centro carcelario.

“Su Señoría, no se pudo llevar a cabo un preacuerdo. Se intentó, mediante la Unidad de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General, realizar el acercamiento, pero definitivamente no se pudo llegar a ningún preacuerdo”, expresó la delegada del ente investigador.

Por esta razón, formalizó el escrito de acusación contra los dos jóvenes, a quienes se les señala de propinarle la brutal golpiza al estudiante de la Universidad de los Andes tras un cruce de palabras después de la fiesta de disfraces realizada en la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

En su acusación, la Fiscalía General indicó que en este caso se puede hablar de una “venganza” por parte de los acusados contra Jaime Esteban Moreno, quien caminaba en compañía de un amigo cuando fue atacado en repetidas ocasiones por Suárez y González.

“Se puso a la víctima en una situación de indefensión”, precisó la fiscal. “Este hecho ocurrió en la madrugada, en una calle solitaria y en un lugar oscuro, lo que impidió el reconocimiento de los agresores”, señaló la fiscal en la acusación.

A esto se suma el agravante de que la víctima fue golpeada y dejada en el piso, pese a la gravedad de las heridas. La Fiscalía aseguró que se trató de una conducta dolosa, ya que los agresores sabían que con su actuar podían causar graves daños e incluso la muerte a su víctima.

En la acusación se citaron varios testigos que señalaron que dentro de la discoteca se presentaron las primeras agresiones. Sin embargo, el estudiante de la Universidad de los Andes no respondió y se retiró del lugar.

Motivado por la defensa de dos jóvenes que, supuestamente, habían sido acosadas, Juan Carlos Suárez Ortiz salió de la discoteca para atacar al joven. Poco después, Ricardo Rafael González se sumó para continuar con la golpiza.

El dictamen de Medicina Legal estableció que el joven falleció por politraumatismos en la cara, cráneo y tórax.

Durante la instalación de la audiencia, los dos procesados pidieron la palabra para reconocer su participación en los hechos.

En desarrollo...

