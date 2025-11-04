Habla por primera vez amiga que estuvo con Jaime Moreno antes de que lo mataran: contó lo que vio dentro de la discoteca

Hay indignación y rechazo en Bogotá por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de la Universidad de los Andes. La víctima falleció tras recibir una brutal golpiza después de salir de una fiesta de Halloween el pasado viernes, 31 de octubre.

Todo ocurrió en la avenida Caracas con calle 63, a pocos metros de la discoteca Before Club Bogotá, donde el joven había disfrutado de una noche de fiesta.

Jaime Esteban Moreno y su presunto asesino Juan Carlos Suárez. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una de las amigas de Jaime habló por primera vez y relató, en diálogo con City Tv, lo que hizo con su compañero esa noche al ingresar al establecimiento comercial, que en estos momentos está en la mira de las autoridades. La mujer estuvo con la víctima horas antes de que se consumara el ataque en el que lamentablemente murió.

“Estuvimos con él haciendo la fila para entrar a la discoteca. Entramos y estuvo un rato con nuestro grupo, pero él venía con otros amigos y en un momento nos dispersamos porque el lugar estaba muy lleno”, contó.

La joven indicó que había tanta gente que era muy complejo poder moverse dentro de la discoteca, por lo que llegó un momento de la noche en el que se separaron.

La amiga del estudiante de Los Andes aseguró que lo único que quieren es que haya justicia y todos los involucrados en la muerte de Moreno paguen por lo que hicieron. “Queremos que haya justicia para él, su alma y su familia”, dijo entre lágrimas.

Además, afirmó que durante el tiempo en el que estuvo en el establecimiento comercial, ella en ningún momento observó que los señalados asesinos se encontraran allí.

De la misma forma, se refirió a la versión que hay sobre un supuesto abuso que habría cometido la víctima en contra de una de las mujeres del grupo señalado de agredirlo. “No puedo decir lo que pasó dentro de la discoteca, pero Jaime jamás tuvo comportamientos así”, señaló.

“Jaime siempre fue muy respetuoso con nosotras, no me cabe en la cabeza que algo así haya podido pasar. No tengo la certeza, pero sí puedo decir que él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”, añadió.

Por último, también habló de Juan Carlos Suárez, señalado de ser uno de los asesinos, y aseguró que nunca lo había visto en la universidad. Además, negó que hubiera algún problema entre los dos jóvenes.

“Yo conozco a Jaime desde segundo semestre, nos volvimos un grupo de amigos en la universidad, y él siempre fue la persona más tranquila, decía que sí a todo, nunca ponía problema por nada. (…) Él era un alma muy noble”, concluyó.