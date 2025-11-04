Suscribirse

Nación

Habla por primera vez amiga que estuvo con Jaime Moreno antes de que lo mataran: contó lo que vio dentro de la discoteca

La mujer se refirió a cómo era la víctima y habló de la supuesta versión sobre un presunto abuso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
4 de noviembre de 2025, 11:41 a. m.
No
Jaime Moreno y el momento en el que le propinan la brutal golpiza en la que acabaron con su vida. | Foto: No

Hay indignación y rechazo en Bogotá por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de la Universidad de los Andes. La víctima falleció tras recibir una brutal golpiza después de salir de una fiesta de Halloween el pasado viernes, 31 de octubre.

Todo ocurrió en la avenida Caracas con calle 63, a pocos metros de la discoteca Before Club Bogotá, donde el joven había disfrutado de una noche de fiesta.

Andes asesinado, Jaime Esteban Moreno
Jaime Esteban Moreno y su presunto asesino Juan Carlos Suárez. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una de las amigas de Jaime habló por primera vez y relató, en diálogo con City Tv, lo que hizo con su compañero esa noche al ingresar al establecimiento comercial, que en estos momentos está en la mira de las autoridades. La mujer estuvo con la víctima horas antes de que se consumara el ataque en el que lamentablemente murió.

“Estuvimos con él haciendo la fila para entrar a la discoteca. Entramos y estuvo un rato con nuestro grupo, pero él venía con otros amigos y en un momento nos dispersamos porque el lugar estaba muy lleno”, contó.

Contexto: La última llamada de Jaime Esteban Moreno con un familiar antes de morir; habían organizado un plan este fin de semana: “Sí, yo voy”

La joven indicó que había tanta gente que era muy complejo poder moverse dentro de la discoteca, por lo que llegó un momento de la noche en el que se separaron.

La amiga del estudiante de Los Andes aseguró que lo único que quieren es que haya justicia y todos los involucrados en la muerte de Moreno paguen por lo que hicieron. “Queremos que haya justicia para él, su alma y su familia”, dijo entre lágrimas.

Amiga de Jaime Esteban Moreno rompe el silencio sobre la noche de la tragedia | CityTv

Además, afirmó que durante el tiempo en el que estuvo en el establecimiento comercial, ella en ningún momento observó que los señalados asesinos se encontraran allí.

De la misma forma, se refirió a la versión que hay sobre un supuesto abuso que habría cometido la víctima en contra de una de las mujeres del grupo señalado de agredirlo. “No puedo decir lo que pasó dentro de la discoteca, pero Jaime jamás tuvo comportamientos así”, señaló.

Contexto: Así fue la despedida de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween en Bogotá

Jaime siempre fue muy respetuoso con nosotras, no me cabe en la cabeza que algo así haya podido pasar. No tengo la certeza, pero sí puedo decir que él jamás sería violento, ni tendría la intención de hacerle algo malo a una mujer”, añadió.

Por último, también habló de Juan Carlos Suárez, señalado de ser uno de los asesinos, y aseguró que nunca lo había visto en la universidad. Además, negó que hubiera algún problema entre los dos jóvenes.

“Yo conozco a Jaime desde segundo semestre, nos volvimos un grupo de amigos en la universidad, y él siempre fue la persona más tranquila, decía que sí a todo, nunca ponía problema por nada. (…) Él era un alma muy noble”, concluyó.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó en este caso, que ha desatado indignación en toda la capital del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alfredo Morelos da veredicto sobre su futuro en Nacional: habló en vivo y lo dejó claro

2. Córdoba se convierte en el epicentro del deporte escolar con la apertura de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

3. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ teme por su vida, culpó a su exmánager y lo acusó de maltratar a su mujer

4. Tren embiste a camión que transportaba autos en Schertz, Texas: conductor logra escapar segundos antes del impacto

5. Novio terminó en el hospital tras un accidente por una tradición en una boda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime Esteban Moreno Jaramillo

Noticias Destacadas

No

Habla por primera vez amiga que estuvo con Jaime Moreno antes de que lo mataran: contó lo que vio dentro de la discoteca

Redacción Nación
Alcalde Carlos Fernando Galán y el universitario Jaime Esteban Moreno.

Alcalde Galán pide que se capture al otro presunto responsable de la agresión contra Jaime Esteban Moreno: “Que los responsables paguen”

Ciudadano Tenzing Namgyl y el bombero Ronaldo Méndez.

Emotivo encuentro entre el estadounidense Tenzing Namgyl y el bombero que lo rescató tras desaparecer en los cerros orientales de Bogotá

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.