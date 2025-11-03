La última llamada de Jaime Esteban Moreno con un familiar antes de morir; habían organizado un plan este fin de semana: “Sí, yo voy”

La familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía planes distintos este fin de semana, pero nunca se imaginaron que el encuentro entre los allegados sería para rendirle homenaje a él.

Este lunes festivo, 3 de noviembre, los familiares del estudiante de la Universidad de Los Andes realizaron las honras fúnebres del joven tras morir por una fuerte golpiza en la madrugada de Halloween en Bogotá.

En la noche del jueves 30 de octubre, Luis Alfonso Jaramillo, tío del universitario, le hizo una llamada a su sobrino, quien se estaba preparando para salir de su casa a una fiesta de disfraces.

Sin saber que esa sería la última vez que escucharía la voz de Jaime Esteban, su tío le preguntó sobre qué talla usa su hermano para obsequiarle un regalo de Navidad.

La madrugada del 31 de octubre murió Jaime Esteban Moreno, tras ser fuertemente golpeado tras salir de una fiesta de Halloween. | Foto: Semana/Suministrada

A lo que el joven le respondió a su tío de forma irónica y llena de humor: “Oiga, no tengo ni idea qué talla es mi hermano. Ya miro en el clóset qué talla de pantalón usa”, según contó Luis Alfonso en Noticias Caracol.

De acuerdo con el relato de su tío, esta pequeña conversación fue entre las 7:30 y 8:00 de la noche del jueves, donde además aprovecharon el momento para programar un plan familiar para este fin de semana con puente festivo.

Luis Alfonso le planteó a su sobrino realizar un asado para el que le pidió ayuda para hacerlo: “Le dije ‘Te tengo estas carnes. Compré estas carnes. Conseguí un sitio maravilloso. ¿Vas a ir? ¿Me ayudas a asar?’“. Lo último que recuerda es que Jaime Esteban le dijo fue: “Sí, claro, por supuesto, yo voy”.

La llamada con su tío finalizó y el joven se terminó de arreglar donde antes de salir le había dicho a su mamá que regresaría a la casa entre las 3:00 y 3:30 de la madrugada del 31 de octubre.